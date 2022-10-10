Ziraat Bankası Akbank Garanti Bankası ve Halkbank, yapmış olduğu kampanyada, gelir belgesiz 25000 TL ödeyecek! Duyuruldu

Ziraat Bankası Akbank Garanti Bankası ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için gelir belgesiz olarak 25000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 4 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte bu 4 banka üzerinden kredi imkanı sağlanmaktadır.

Bireysel müşterilerin yapmış oldukları başvurularda özellikle tercih edilen bankaların başında gelen Ziraat Bankası ile birlikte Halkbank, yaptıkları bu kampanyada, kamu destekli olarak vatandaşlara bireysel kredi imkanı sağlıyor. 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi işlemlerine hemen yapabilmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ziraat Bankası Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatırarak da hemen aynı gün içinde ödemektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Kredi başvurusu için Garanti Bankası Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise internet bankacılığı uygulaması bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte düşük faizli kredilerden yararlanabilirler onaylanan kredileri de hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabilirler. Akbank müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek kent, Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise Garanti Mobil uygulaması üzerinden 7 24, hem kredi işlemlerini hemde bankacılık işlemlerini yapabilmektedir.