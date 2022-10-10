Vakıfbank bankamatik kartı ve kredi kartı olanlar dikkat! 10 gün içinde başvuru yapan 100.000 TL alacak, Sizlerde alın!

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 100.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde kredi hizmeti sunmaktadır. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyada kendi bankasında hesabı olan ve bankamatik kartı kredi kartı kullanan vatandaşlara 10 gün içerisinde 100000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı.

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek olan bu kampanyalarda 100000 TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vadeli, sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağını da duyuruldu. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlara acil ihtiyacı olması durumunda, Vakıfbank üzerinden hem emekli kredisi kullanabilir hemde ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi kullanabilmektedir.

Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, Vakıfbank kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50000 TL ye kadarda gelir belgesiz olarak tüketici kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kullanacağınız kredilerde banka kredi puanı düşük olsa bile sizleri hızlı birşekilde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte yapmış olduğunuz başvurularda kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler, aynı zamanda diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak istediğiniz zamanda borç transfer olarak sizlere kullandırılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan sizlerde faydalanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden yapacağınız işlemlerde internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 100000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların 24 ay vadeli olarak işlem yapabilecekleri kredi tablolarında 50000 TL'ye kadar ise sadece 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verilmektedir.