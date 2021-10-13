Ziraat Bankası Acil Kredi Duyurusu Yaptı, Son Dakika TC Vatandaşı Olan Herkese Verilecek

Ziraat Bankası üzerinden acil kredi kampanyası duyurusu son dakika olarak bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olarak 5000 TL ile 50 bin TL arasında acil nakit destek kredisi başvurusunda bulunabilecekler.

T.c. kimlik numaranıza göre alacağınız bu Kredi kampanyasında kredi notu ve diğer bankalardaki Kredi performansınıza göre banka sizleri hızlı bir şekilde Kredi sonucunu bildirecektir.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi acil kredi kullanmak isteyen kişiler emekli olması veya sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda onay alabilmektedirler. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka şubelerinden ve banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası acil kredi kampanyası detayları nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden acil kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız bazı Kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Özellikle Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi kampanyası başvurusunda sizlere hemen Kredi sonucu verilecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında bilgileri uygulama üzerinden anında alabileceksiniz.

Ziraat Bankası kredi kullanmak isteyen kişiler sigortalı olarak çalışıyorlarsa en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerini yatmış olmasını banka isteyecektir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını Ziraat bankası'na taşımaları durumunda acil destek kredisi kampanyasından hızlı bir şekilde ister online isterlerse de banka şubesinden sadece kimliği ile alabileceklerdir.