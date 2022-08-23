Ziraat bankası açıklama yaptı! Bugünden sonra 5 gün daha ödemeler verilmektedir!

Kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için son dakika, kredi kampanyası haberi, banka Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 5 gün içerisinde başvuru yaparak bu bankadan hemen onaylı kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler olabilmeleri mümkündür.

Ziraat Bankası, son zamanlarda yapmış oldukları bireysel ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, gelir belgesiz ve masrafsız olarak kredi alabileceğiniz bu kredi, kampanyadan faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi imkanlarından faydalanmak istiyorlarsa, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden kredi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurunuzu banka şubeleri haricinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabileceğinizi söylemek istiyoruz. 5 gün içerisinde kredi başvurusunda bulunarak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşlara banka düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, 50000 TL kredi gelir belgesiz olarak verilecektir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasından başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapmak isteyen kişilere Ziraat Bankası, mobil uygulamaları üzerinden de 7 24 kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ağacın ihtiyacı olmaları durumunda kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için 3 ay ertelemeli kredi imkanından, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte de yararlanabilmektedirler. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda başvurusunu gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilmektedir.