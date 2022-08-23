Emekliye promosyon veren bu banka ayrıca 8000 TL daha ödeme yapacak! Son dakika bankadan açıklama geldi...

Emekliye promosyon verilecek haberlerinden sonra Denizbank emekli promosyonu ile birlikte kredili mevduat hesabı da vereceğini açıkladı. Bankadan maaş alan veya bankaya maaş taşıması yapan her emekli promosyon gibi artı para da kullanacak ve acil ihtiyacı olduğu zaman bu artı parayı kullanarak nakit sıkıntısını giderebilecektir. Bankadan yapılan açıklamada nakit ihtiyacı olan kişilere Denizbank emekli olması durumunda kurtaran hesap vereceğini açıkladı.

Bankadan özellikle yeni emekli olan kişilere sürekli güncel kampanyalar yapan Denizbank, 3000 TL'ye kadar emekli promosyonu almak isteyenlere ayrıca hem ihtiyaç kredisi kampanyası hem de bankadan nakit alacak kişilere kurtaran hesap vereceğini açıkladı. Denizbank kurtaran hesap kredili mevduat hesabı olarak biliniyor ve kredi alacak kişilere hemen ödeniyor.

Denizbank 8000 TL kredili mevduat hesabı başvurusu

Denizbank kurtaran hesap başvurusu yapmak isteyenler cep telefonları üzerinden sms atabilirler. SMS ile kurtaran hesap başvurusu yapmak için şubelere gitmeden cep telefonunuz üzerinden sonucunuzu hemen öğreneceksiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmını açın ve KURTARAN yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numarasını yazın ve bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan kişiler hemen ödeme alabileceklerdir. Kredi notuna göre faiz oranlarından uygulanacak olan bu kredi ödemelerinde şartlara göre hemen ödeme verilecek ve ödemeler paranıza ve hesabınıza artı para olarak yansıyacaktır. Artı para onayı alan kişiler ayrıca bu bankadan emekli promosyonu da alabilmektedirler.

Denizbank üzerinden işlem yapmak isteyenler sadece SMS ile değil bankanın nakit kredi başvurusu sonucuna göre de kredi alacaklardır. Başvuru yaparak kredi almak isteyenlere 3 dakika içinde sonuç verilir ve bu sonuca göre mobil uygulama üzerinden de sizlerin istedikleri nakit kampanyalarına başvurular yapılır.