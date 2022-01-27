Ziraat Bankası Açıklama Yaptı, Bankada Hesabı Bulunan Bulunmayan Her Vatandaş Bundan Böyle 15 bin TL Alabilecek!

Ziraat Bankası zaman zaman gerçekleştirdiği özel kampanyalarla beraber vatandaşlara her an güncel kredi olanağı vermeye devam ediyor. Kredi almak isteyenlere anında kredi olanağı tanırken işlem yapmak isteyen bireylere Ziraat Bankası kredisi şeklinde 15 bin TL düşük faizle kredi veriyor. Ziraat Bankası 15 bin TL 36 ay vadeli biçimde verdiği ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar için koşulları da belirledi.

Banka hesabı bulunan ya da bulunmayan her vatandaş başvuruda bulunabilecek. Bunun için ise bazı koşullara uyum sağlamaları lazımdır. Banka hesabı bulunan bireyler kredi notları hayli düşük düzeyde olsa dahi kredi onayı alabilecek. Banka hesabı olmayanlar ise kredi notları uygunsa kredi alabilecektir. Peki bu başvuru nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Ziraat Bankası 15 bin TL Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Kamu bankaları arasından en çok dikkat çekenlerden biri olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru birden çok yöntem ve yol ile yapılabilmektedir. Banka hesabı bulunan ve 15 bin TL’lik krediden faydalanmak isteyen kişiler bankanın müşterisi olmaları halinde internet şifresi alıp düşük limite sahip başvurularını mobil aplikasyon ile de yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası aplikasyonuna giriş yapıp kredi alacak olanlar belirli koşullara göre değerlendirilir. Bu değerlendirme anında yapılır ve onay alınırsa da banka şubesini ziyaret etmeye gerek kalmadan kredi kullanılmaya başlanır. Kredi almak isteyen bireyler Ziraat Bankası ile ihtiyaç kredisi çekmek istiyor ise bunun yanı sıra banka resmi internet sitesinden de başvuru yapabileceklerdir.

15 bin TL’ye dek kredi alacak olanların emekli olması halinde emekli kredisi alabileceği için emekli maaşını direkt olarak Ziraat Bankası şubesine taşıması gerekiyor. Ziraat Bankası birbirinden uygun düzeydeki faiz oranlarıyla vatandaşlara destek vermeyi sürdürmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olanlar şayet banka hesapları yoksa ya da bankaya gidecek vakti bulamıyorsa en yakın ATM’den de işlemleri halledebilir. Başvuru yapmak bu derece kolaydır. Kredi başvurunuzla alakalı olan değerlendirme genel müdürlük aracılığıyla dikkatli bir şekilde yapılır.