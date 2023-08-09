Ziraat Bankası, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara özel olarak sunulan "İkili Kredi Kampanyası" ile büyük bir destek sağlıyor. Bu kampanya sayesinde ihtiyaç sahipleri, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilirler. Detayları ve avantajları haberimizde bulabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın İkili Kredi Kampanyası, farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir çeşitlilik sunuyor. Vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay, 24 ay veya 36 ay vadeli ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilirler. Ayrıca, ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyerek ödemelerini daha esnek hale getirebilirler.

Kolay Başvuru İmkanı

Ziraat Bankası İkili Kredi Kampanyası'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi iseler internet bankacılığı veya resmi internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Borç kapatma kredisi almak isteyenler ise en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını tamamlayabilirler.

Emeklilere Özel Avantajlar

Emekli vatandaşlar da Ziraat Bankası İkili Kredi Kampanyası'ndan faydalanabilirler. Emekli maaş hesaplarını Ziraat Bankası'na taşıdıktan sonra kredi başvurusu yapabilirler ve bu hesapları aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebilirler.

Düşük Faiz Oranlarıyla Finansal Destek

Ziraat Bankası İkili Kredi Kampanyası, düşük faiz oranlarıyla vatandaşlara ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sunuyor. 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde faiz oranları %1.69 seviyesinde uygulanırken, 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunulmaktadır. Bu kampanya, ihtiyaç sahiplerine uygun vadeli seçenekler ve düşük faiz oranlarıyla finansal destek sunmanın yanı sıra, Ziraat Bankası'nın geniş şube ağından ve çevrimiçi kanallarından kolayca başvurularını yapabilme imkanı sağlıyor. Esnek ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla, Ziraat Bankası vatandaşların mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Ziraat Bankası İkili Kredi Kampanyası, ihtiyaç sahiplerine finansal konularda güvenilir bir çözüm sunuyor. Esnek ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyasından yararlanarak mali rahatlama sağlayabilirler.