Ziraat Bankası 6 aylık sigortası olan kişilere 60.000 TL kredi onay veriyor. Ziraat Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 6 aylık sigortası olan müşterilere 60.000 TL kredi verileceğini duyurdu. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru ile banka üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri yeni bir kampanya tanıtıldı.

Ziraat bankası ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet vermesinden dolayı müşterilerine hızlı ve anında kredi sonucu vererek düşük faiz oranları ile kredi kullandıran bir banka olmaktadır.

60 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin sigortalı olarak işyerlerinde çalışıyor olması durumunda Banka 6 aylık sigortası olan kişilere Kredi notu düşük olsa bile onay verecektir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden 60.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu kredileri kullanabilmeniz için banka şubelerine gidebilir kimlikle birlikte Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

60.000 TL kredi için eğer banka şubelerine gidecek zamanınız yok ise banka sizleri Bugün uygulama ve kendi resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyasına sokabilecektir. 50 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vade ile kredili işlem yaparken 50.000 TL üzeri kredilerde 24 ay vade ile kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca diğer banka performanslarına bakılarak onay verilmektedir. Kredi kullanmak isteyen kişilerin diğee bankalara borçları varsa ve bankalardan icralık durumları var ise kredi onayı alamayacaklardır.