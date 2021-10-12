Son Dakika SGK Duyurdu: SGK’dan 9.000 TL Ödeme! Bu Şartları Sağlıyorsanız Dikkat!

SGK’dan şartları sağlayacak kişiler için tek seferde karşılıksız olarak 9.250 TL ödeme yapılacak. SGK tarafından sunulan destekler devam ederken çeyiz parası, iş görmemezlik, cenaze yardımları, yolluk ödemeleri ve evde bakım aylıkları ile ilgili ödemeler de devam ediyor. Bu desteklerin yanında süt bakım parası ile doğum parası destekleri de yer almakta.

Bahse konu olan bu destekler her ay düzenli olarak yapılıyor. Birçok kişi ise bu destekleri unutabilmektedir. Söz konusu destekleri unutma durumunda ise hak talep etme durumunda olamayacak. Yaşlı, yeni doğan çalışan, bakıma muhtaç ya da çalışmayan birçok vatandaş bu gibi ödemeleri alabiliyor. SGK tarafından verilen ödemeler ise başvuru yolu ile ödeniyor ve vatandaşlar bu ödemeleri alabiliyor.

SGK Destek Ödemeleri Hangileridir?

SGK ve devlet tarafından verilen destek ödemeleri, başvuran herkese gerekli şartların sağlanması durumunda yapılmaktadır. Bu şartlardan en önemlisi ise başvurunun unutulmamasıdır. Başlıca destek ödeme kalemleri ise şu şekildedir;

l İş görmemezlik desteği l Eğitim destek ödemesi l Doğum parası desteği l Yol yardımı desteği l Cenaze yardım desteği l Süt parası desteği

Yukarıdaki bu ödemelerin unutulması durumunda ise sorgulama yapılabilmektedir. Ödeme sorgulama işlemi ise e-devlet üzerinden SGK sorgulaması aracılığı ile gerçekleşmektedir.

SGK Doğum Ücreti Ödemesi

SGK tarafından yapılan ödemelerde vatandaşın başvuruda bulunma ya da unutma durumu çok sık gerçekleşmektedir. Bu ödemeler arasında ise en çok unutulan ödeme, doğum parası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigortalı çalışan olarak iş hayatında bulunan anneler doğum parası almaya hak kazanırlar. Doğum yaptıktan sonra ise anneye ya da babaya süt parası adı altında yardım ya da destek verilmektedir.

Çalışma hayatında asgari ücretli olarak çalışan vatandaşın sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme hakkı vardır. Söz konusu bu sıralamada ilk çocuk dünyaya geldiği zaman 180 TL ödeme, alma hakkı vardır. Doğum yardımı adı altında ise 300 TL alınabilirken, iş görmezlik ödemesi için 6.367 lira ödeme yapılabilmektedir. Yarı çalışma desteği olarak ise 1.182 lira ödeme yapılır. Toplamda bir kişiye bu yardımlar olarak 9.000 liraya varan bir ödeme yapılabilmektedir.