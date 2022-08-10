Ziraat bankası 5000 TL için duyuru yaptı! 1.79 faiz oranları ile 24 ay vadeli sizlere acil nakit imkanı sağlayacaktır!

Son zamanlarda özellikle para ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetişen, Ziraat Bankası, yaptığı yeni kampanyada da gelir belgesiz 5000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşterilere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, yapılan yeni kredi kampanyasında 5000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilere aynı gün içinde gelir belgesiz olarak 1.79 faiz oranlarından yararlandırarak kredi vereceği açıklandı.

Bireysel müşterilerin kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için başvurularını gerçekleştirerek, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. Ziraat Bankası 1.79 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisinde 24 ay vadeli, sizleri işlem yapmaktadır. 36 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsanız, 1.89 faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Olacak?

Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, ayrıntıları internet siteleri üzerinden paylaştığını açıkladı. Ziraat Bankasının yapmış olduğu paylaşımlarda, 5000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli olarak verilecek bireysel ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeli taksit ödemesinde erteleme yapma imkanı sizlere sunulacaktır. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olan vatandaşlara hemen işlem yapılarak kredi imkanından faydalanmaları içinde aynı gün içinde sonuçları verilmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle internet bankacılığı uygulaması kullanan kişiler, Bankalara gitmeden işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası şubesine gitmeden işlem yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kampanyasına katılarak, Ziraat Bankasının başlatmış olduğu bu kampanyaları katılabileceksiniz. Ziraat Bankası, sadece 5000 tl kredi değil, daha yüksek limitlerde de vatandaşları ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi vermektedir.