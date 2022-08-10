Maaşları asgari ücretle olan kişilere bugün nakit ödemeleri yatmaya başladı! 12.454 TL ödemeler SGK üzerinden verilecek!

Maaşlarını asgari ücret olarak alan vatandaşlar için yeni bir ödeme haberi geldi. Asgari ücretle çalışan kadın, kişilere doğum parası ödemeleri yapılmaktadır. Asgari ücretle çalışan vatandaşların, eğer bu doğum yapmaları durumunda nakit ihtiyacı olarak 12454 TL ödemeleri alabilmektedirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan bu destek ödemelerinde, doğum yapmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, doğum parası alabilecek ve askari ücretle çalışmanız durumunda şartlar uygun olmanız durumunda SGK üzerinden bu ödemeler hesaplarınızı yaptırabileceksiniz.

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Verilecek olan bu ödemeler için SGK destekli olarak alabileceğinizi belirtmek istiyoruz, SGK desteğiyle yapılan bu ödemelerde, kadınların çalışma hayatını daha kolay birşekilde geri dönebilmeleri için yapılan bir proje olmaktadır. Yapılan bu kampanyada özellikle çalışan kişilerin doğum yapmaları durumunda doğumdan sonra alabilecekleri, nakit ödemeleri olarak belirtilmektedir. Asgari ücret ile çalışan kadın, kişilerin doğum yapmaları sormasında SGK destekli olarak alabilecekleri bu ödemelerde, PTT ile birlikte hesaplarına ödemeleri, neydi yapabilmektedirler.

SGK desteğiyle verilecek olan doğum yardım paralarında özellikle nakit ihtiyacı olan kişilerin bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin doğum yaptıktan sonra doğumunda herhangi bir sıkıntı olmaması ve sağ bir şekilde çocuklarını dünyaya getirmesi gerekmektedir. özellikle kadınların çalışma hayatlarına ara vermemesi için yapılan bu hizmette doğum sonrasında işten çıkmamanız durumunda sizlere, SGK tarafından doğum yardımı verilmektedir.

Bu parayı alabilmeniz için doğum yaptığınız 1 yıl içinde en az 90 günlük bir sigorta priminizin olmuş olması gerekiyor. Doğumdan sonra bebeğini sağ salim dünyaya gelmesiyle birlikte SGK destekli olarak 12454, TL ödeme alabilirsiniz. Başvurularınızı e devlet üzerinden veya sosyal sigortalar kurumları üzerinden yapabiliyorsunuz. Sgk destekli olarak verilecek doğum yardım paralarında başvurularını gerçekleştirdikten sonra işlemlerini sorgulamak isteyen kişilerde, SGK ve e devlet siteleri üzerinden işlemlerini yaparak, sorgulama işlemlerini kolayca ulaşabiliyor.