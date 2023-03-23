Ziraat Bankası 5 gün içerisinde 45.000 TL nakit ödemesi bireysel müşterilere yapacak

Ziraat Bankası yeni başlatmış olduğu nakit kredi kampanyası ile birlikte 5 gün içerisinde 45 bin TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu Kredi kampanyasında 5 gün içerisinde kendi banka hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için 45.000 TL nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası 5 gün içerisinde 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu 18 yaşından büyük olan vatandaşlar için geçerli olup nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz işlemlerinizi gerçekleştirmek için başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve banka 45 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaşları hesapları olmaları durumunda ise banka müşterisi olarak kredi başvurularını gerçekleştirebilmeleri için emekli maaş hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmaları gerekiyor ve bu şifre ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan tüm kredilerde emekli olan ve sigortalı olarak çalışan herkes başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda diledikleri zaman ödeme alabilmektedir.

Ziraat Bankası bireysel kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurularından faydalanabilmeleri için öncelikli olarak Son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması banka tarafından istenmektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilir ve bu şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.