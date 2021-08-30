Ziraat Bankası 44.000 TL Kredi Verecek, Son Dakika

Ziraat Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. Ziraat Bankası 44000 TL'ye kadar müşterilerine kredi imkanı sağlayacak. Uygun faizlerle verilecek olan bu kredilerde banka hızlı ve anında kredi kullandıracak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirlenen şartlara göre bu kredileri 36 ay vadeli alacak. Ziraat Bankası yaptığı kredi kampanyası duyurusu ile birlikte, uygun faizlerle kredi vereceğini ve müşterisi olmayan kişilerin de bu kampanyalardan yararlanacağını duyurdu. 44000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, bu bankanın vermiş olduğu kredi şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor.

Kredi kullanmak isteyenler, belirlenen şartlara göre kredi almak istiyorlarsa, kredi notu uygun olması gerekir. Sigortalı olarak çalışan kişiler, sigortalılık sürelerine göre bu kredileri alır. İhtiyaç kredisine katılacak olan kişiler, bankalardan icralık, avukatlık bir durumları varsa da onay alamazlar. Ayrıca kredi alacak kişinin emekli olması durumunda, emekli maaşlarına göre kredi kullanımı yapılacaktır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli Ziraat Bankası kredisi kullanabilirler.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası...

Ziraat Bankası son yaptığı duyuru ile birlikte, 44.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Sizlerde bu banka üzerinden 44.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler bankanın mobil uygulamasına girerek, buradan kredi kampanyasına katılırsa, düşük faizli ve masrafsız kredi seçeneklerinden kredilerini alabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi olan www.ziraatbank.com.tr adresine giderek de bu bankanın kredi başvurusunu yapabilirler.

44.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler, maaş müşterisi olması durumunda 1.56 faiz oranlarıyla kredi alacak. Maaş müşterisi olmayan kişiler ise 1.53 faizle kredi kullanacak. Kredi alacak kişilere, son dakika kampanyası detaylarını bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebileceksiniz.

Emekli olan kişiler bu kredileri emekli maaşlarını taşıyarak daha kolay alacak. Üstelik emekli maaşınızı taşıdığınızda daha yüksek limitlerde kredi başvurusu yapabileceksiniz. Emekli olan kişiler bankadan kredi aldıkları gibi ayrıca kredi kartı, nakit avans ve emekli promosyonlarını da istedikleri zaman kullanabileceklerdir.