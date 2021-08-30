Halkbank Önemli Duyuru Yaptı, 7.500 TL ile 75.000 TL Arasında Şart Aranmıyor

Halkbank 7500 TL ile 75 bin TL arasında kredi başvurusu yapacak olan müşterilerden şart aranmayacak. Son dakika kampanyası olarak yapılan bu duyuru ile birlikte Halkbank 7500 TL ile 75 bin TL arasında kredi başvurusu yapmak isteyen müşterileri anında kredi onayı vereceğini duyurdu. ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler Eylül ayı boyunca Halkbank üzerinden yapacakları Kredi başvurularında hemen kredi onayı alabilecekler. Halkbank üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte banka şartlarına uygun olan müşteriler 36 ay vadeye kadar 75 bin TL kredi kullanabilirler. Yapılan bu Kredi kampanyasının duyurusu ile birlikte Halkbank kredi başvuru şartlarını da müşterilerine sunmaya başladı. Bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız Halkbank kredi başvuru şartlarını inceleyerek kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın Halkbank şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirlenen şartlar dahilinde bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabiliyor. Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarına Halkbank üzerinden almaları şartı vardır. Halkbank emekli kredisi adı altında 75000 TL ve üzerinde de müşterilerine Kredi imkanı sunmaktadır. Emekli maaşı bu bankada olan kişiler düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirler.

75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda Halkbank kişilerden en az 12 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olmasını istemektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olmanız durumunda banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Banka şubeleri üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda 75 bin TL'ye kadar banka kredi onayını kendi şube yetkisi üzerinden verecektir. 75 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler banka şubesi üzerinden bu kredileri hızlı bir şekilde alabilecek. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bankada hesabı olan müşteriler ise Halkbank'ın mobil uygulamasını indirerek bu bankadan şubelere gitmeden de kredi başvurusu yapabilir ve yine şubelere gitmeden kredilerinin kendi hesaplarına atabilirler.