Kamu Bankaları arasında adındn söz ettiren Ziraat Bankası emeklileri sevindirecek yeni bir müjde verdi. Ziraat Bankası 3.000 TL ile 30 Bin TL arasında ödeme yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden b u ödemeyi almak isteyen vatandaşları istenilen şartları sağlamaları halinde nakit kredilerini temin edebileceklerdir.

Bankalar aracılığıyla ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından sunulan yeni kampanya haberi verildi. Ziraat Bankası emekli aylıklarını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlara başvuru işlemlerinde de kolay imkanlar sunmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen emeklilere banka şubelerine gitmeye gerek olmadan 3.000 TL ile 50.000 TL arasında krediyi temin edebilme imkanı sunulmaktadır. Sunulan şartları sağlayan emekli vatandaşlar başvurularının onaylanması halinde 36 ay vade imkanı ile kredi alabilmektedirler. Bu krediyi kişiler istedikleri zaman dilimi içerisinde kullanabilmektedirler.

Bankalar aracılığı ile ihtiyaç kredisi almak isteyen emekli vatandaşlara Ziraat Bankası, yeni bir kampanya haberi sunuldu. Ziraat Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara özel olarak banka şubelerine gitmeden 3.000 TL ila 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisine onay vereceğini açıkladı. 36 aylık vade seçenekleri ile verilecek olan kredi kampanyası için başvuruda bulunmak isteyen kişiler belirlenen şartlar kapsamında istedikleri zaman kredilerini kullanabilecektir. 3.000 TL ila 50 bin TL arasında ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını taşıdıktan sonra da düşük faiz oranları kullanılarak kredilerini kullanabilecektir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde katılım göstermek isteyen emekli vatandaşlardan bazı şartlar aranacaktır ve bu şartların uygun olması halinde kredi onaylarını alacaklardır. Ziraat Bankası aracılığı ile emekli maaşınızı almıyorsanız bankanın yaptığı kampanyaya katılım gösterilmemektedir. Emekli maaşlarını sosyal sigortalar kurumu aracılığı ile ya da e-devlet üzerinden taşıma işlemi yapılabilir ve Ziraat Bankası’nın avantajlı kredi kampanyalarına da katılım sağlanabilir.

Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kullanacak vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istedikleri takdirde bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılım göstererek yüksek limitli şekilde borç kapatma kredisi de kullanılabilecektir. Acil ihtiyaçlar durumunda hızlı şekilde kredi kullanılacak olan Ziraat Bankası, 5.000 TL'ye kadar verilecek kredilerde gelir belgesi istenmemektedir.