Ziraat Bankası 3-5-7-10 bin TL ödeme yapacak! Bu hafta içinde başlayacak ve ödemeler hızlı olacak

Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemelerinden faydalanabiliyorlar. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, sizlere düşük limitlerde kredi imkanı sağlayarak gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullandıracak.

Ziraat Bankası, bu hafta içerisinde başlatacağı bu kampanyada özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara öncelik tanıyarak, nakit kredi kullandıracağını duyurdu. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, ödemeler olacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı.

Ziraat bankasındaki kredi başvurusu...

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa, 10000 TL'ye kadar gelir belgesiz işlem yapabiliyor. Banka müşterisi olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemler gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası banka müşterisi olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek için 10000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alabilmektedir. Ziraat Bankası nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, uygun faizlerle işlemlerini gerçekleştirecek ve kredi ödemelerinde düşük faizlerle işlem yapacaktır. Daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabilir, bu bankanın, sizler için hazırlamış olduğu düşük limitli kredilerden faydalanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu yaparak, 100000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli hazırlanmış olan Emekli Kredisi kampanyasından faydalanabilirsiniz.