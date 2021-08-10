Ziraat Bankası, 100.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası, 100.000 TL borç kapatma kredisi nasıl alınır? Detaylar ve şartlar belli oldu. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler için ihtiyaç kredileri kadar borç kapatma kredisi kampanyaları da önemlidir. Diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yere toplayarak kredi başvurusunda bulunacağınız bu transfer kredilerinde, Ziraat Bankası da 100000 TL'ye kadar onay vermektedir. Aldığınız bu kredilerde sadece kredi kartı ve İhtiyaç Kredisi borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Ziraat Bankası, 100000 TL borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca bu kredileri kullanabilmeleri içinde bazı şartlara uygun bir müşteri olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapıyorlarsa o krediler ile bu şubelerden kullanabilmeleri için ilk olarak kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin borçları ise güncel olan borçları olması gerekmektedir. İcralık ve avukatlık olan borçlarınız için bu krediyi kullanamazsınız. Bankalarda sıkıntısı olan kişiler kredi onayı alamazlar.

Ziraat Bankası 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Şartlar uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden yüz bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubelerine kimlik ve gelir, belgeleriyle gidebilir. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine gittiğiniz zaman banka, sizleri bir değerlendirmeye ahlar ve bu değerlendirme sonucundan ne kadar kredi kullanabileceğinizi sizlere söyler. 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak 100000 TL borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerin ne kadar sigortalı olduğuna bakacaktır. En az 180 gündür bir sigortanız yatıyorsa kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Emekli olan kişilerde emekli kredisi olarak 100000 TL kullanabilir ve bu kredi içerisinde borç kapatma kredisi alabilirler. Ayrıca emekli olan kişiler emekli maaşlarını Ziraat Bankasına taşımaları gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere düşük faiz oranlarında kredi onayı verecektir. Kredi kullanacak olan kişilerin devlet memuru olması durumunda da onay olacağını söyleyebiliriz.