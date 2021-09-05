Ziraat Bankası 10.000 TL Kimlikle Kredi Devam Ediyor Mu? Banka Duyurdu!

Ziraat Bankası 10.000 TL Kimlikle Kredi Devam Ediyor Mu? Birçok kişinin merakla beklediği Ziraat bankası ihtiyaç kredisi ile ilgili ayrıntılar verildi. Ziraat Bankası müşterilerinin her anında destek olabilmek ve müşteri memnuniyeti adına şart aranmaksızın kredi başvurusunda yapılabileceğini duyurarak büyük ilgi topladı.

Koronavirüs pandemisi nedeni ile mağduriyet yaşayan birçok insana farklı kampanya ve avantajlar sunan bankalara bir yenisini de Ziraat Bankası olarak eklendi. İstediğiniz zaman bankaya giderek, SMS atarak veya Ziraat Mobil uygulaması ile başvuru yapabileceğiniz başvurular onaylandığı zaman hesabınıza aktarılıp kullanıma hazırdır.

SMS ile başvuru yapmak isteyen kişilerin kredi puanına çok dikkat edildiği bilinir. Yakın zamanda yaptığı duyuru ile birçok kişinin dikkatini çekip birçok mini esnaf ve bireylere destek olmak adına kolaylık sağlamıştır. 36 aya kadar vade ve faiz oranını oldukça düşük tutan Ziraat Bankası müşterileri tarafından oldukça memnun edici bir adım atmış ve kampanya ve avantajlarını sürdürmeye devam edeceğini açıklamıştır.

Ziraat Bankası pandemi sürecinde oldukça rekabetli geçen bankacılık işleri adına bu adımı atarak hem müşteri kapasitesini artırmak hem de işleri kolaylaştırmak adına resmi Ziraat Bankası sitesinden veya Mobil uygulama veya resmi internet sitesi üzerinden başvurular seçeneğinden bireysel/tüketici kredisi seçeneğini tıklayarak açılan sayfada TC kimlik numarası ve cep telefonu numarası bilgilerini girerek gerekli bilgileri sağlayıp onay için bankaya iletebilirsiniz.

Kişinin bazı belgeler ile başvuru yapması gerekir. Yani sadece kimlik ile başvuru yapmanız uygun değildir. Kişinin gelir belgesi mutlaka istenen belgeler arasında yer alır. Kişi eğer 10.000 TL tutarında bir ihtiyaç kredisi isterse 12 aya kadar vade imkanı sunulur. Bununla birlikte kişinin aylık faiz oranı kredi notuna göre değişip yüksek kredi notu bulunan kişiler için 1,63 oranında belirlenmiştir. Kişinin ödeyeceği tahsis ücreti ise 100 TL olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası 10.000 TL İhtiyaç Kredisini Kimlere Veriyor?

Ziraat Bankası ücretli çalışan ve her emekli vatandaş için ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Her Kişinin bütçesine ve aldığı maaşa göre ihtiyaç kredisi ayarlaması yapılmaktadır. Kredi Notu 0 ve çok düşük olan kişilerin kredi alması imkansız denilecek kadar az miktarda olur. Yani kişinin kredi notu çok düşük olduğu zaman kişi herhangi bir kredi alamaz. Ancak kredi notu orta kısımlarda olan kişiler eğer daha önce kredi almış ve ödeme yapmamış ise bu durumda tekrar kredi alamaz. Daha önce aldığınız bir krediyi belli aralıklar ile ödeyip aksatma yapmış iseniz bu durumda da krediden yarar almanız çok düşüktür. Kredi Notu yüksek olup ilk defa kredi alacak kişiler ise bazı kefil ve ipotek koşullarını karşılamalıdır.