Ziraat Bankası 10.000 TL Faizsiz, Gelir Belgesiz Ödeme Verecek mi? Bankadan Son Dakika Açıklama Geldi, Kısıtlı Süre Var

Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL'ye kadar faizsiz nakit kredi alabilir misiniz duyurusu yapıldı. Banka yapmış olduğu açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli ve çalışan müşterilerine 10.000 TL'ye kadar kredilerde faizsiz işlem yapacak. Ziraat Bankası üzerinden faizsiz nakit kampanyasına katılmak isteyenler, 10.000 TL için başvuru yaparak, katılım bankası üzerinden faizsiz kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası 10.000 TL'ye kadar vermiş olduğu faizsiz krediyi, kendi bankası olan kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlem yapacak. Ziraat Katılım Bankası sıfır faizli bankacılık işlemleri yaparken, islami şartlara göre sizlere kredi kullandırmaktadır. Bu bankadan yapacağınız tüm işlemler faizsiz olacaktır.

Ziraat Bankası 10.000 TL Faizsiz Nakit Kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL faizsiz nakit kampanyası Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapılıyor. Her ne kadar kredi faizsiz olsa da banka bu kredilerden kar payı alıyor. Sonuçta bir ödeme yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu krediyi kullanabilmeniz içinde bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Örneğin banka kredi notu düşük olan kişiler, emekli olması durumunda onay alabilir. Emekli olmayan kişiler sigortalı ise en az 1100 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor. Ayrıca banka sicilinizin temiz olması ve ödemelerinizin düzenli olması şartı da vardır.

Verilecek olan 10.000 TL kredi 36 ay vadeye kadar bölünecek ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılacak. Kredi başvurusu yaptıktan sonra bu şartlara uygun olmanız ile birlikte kredinizi hemen kullanacaksınız. Gelir belgesi ya emekli olmanız ya da çalışan olmanız durumunda kredi başvurusu değerlendirilir. Çalışan olan kişilerin en az 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olması şartı vardır. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını bu bankadan alma şartı vardır.

Başvuru Nasıl Yapılacak? Bankaya Gitmek Gerekiyor mu?

Kredi başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonucu verir ve onaylanan kredinizi de kullanırsınız. Bankadan işlem yapan kişiler, düşük kar payı oranları ile kredi kullanır. İhtiyaç için ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da başvuru yapabilirsiniz.