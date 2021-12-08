Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücreti Belirledi, En Az Ücret Ne Kadar Söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. Asgari ücretli çalışan kişileri ilgilendiren zam toplantısının 2.si yapıldı. Yapılan toplantıda asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında detaylara yer verildi. 2022 Ocak ayı itibariyle asgari ücretin en az %30 üzerinde zam alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da asgari ücret için bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Toplantı sonrasında şekillenmeye başlanan asgari ücret ne kadar olacak haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, asgari ücret zammının son zamanlarda yapılan en iyi yükseliş ile herkesi rahatlatacağını açıklamıştı. Mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük asgri ücretin 4000 TL olacağını duyurmuştu. Türk-iş Başkanı Ergün Atalay yaptığı konuşmada asgari ücretli çalışanların zam oranında yüksek bir zam beklediğini açıkladı. Türk-iş kurumunun ev sahipliğini yaptığı 2.oturumda asgari ücret ile ilgili gelişmeler yaşandı.

Bu yapılan toplantıda asgari ücretli çalışan kişiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi en az 4000 TL asgari ücret olması gerektiğini söyledi. Yalnız uzmanlar bu konu için iyimser konuşmadı. Asgari ücret zammının %30'un altına inmesi ve yüzde 45'in üzerine çıkması zor olduğunu söylüyor. Buna göre en yüksek zam %35 bandında olacak.

Yapılacak olan toplantılar sonunda asgari ücretin belli olacağı Aralık ayı içinde, zam kesinleştikten sonra Ocak ayında zamlı ücret alınacak. Asgari ücreti bekleyenler gibi ayrıca emekli maaşı zammı da merak ediliyor. Emekli olan kişilere bilindiği gibi Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Yapılacak olan enflasyon değerlerine göre son 6 aylık enflasyon ortalamasını çıkartarak emekliye zam yapılacak.