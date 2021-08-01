Ziraat Bankası 10000 20000 30000 TL 3 Paket Hazırladı ve Bu Sabah Kredi Kampanyasına Başladı, Başvuru Yapan Onay Alacak

Ziraat Bankası kredi kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden 10000 20000 30000 TL olarak kampanyasını duyurdu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacak. Kredi alacak olan kişilere, bankalardan hemen işlem yapılacak. Ziraat Bankası kendi internet sitesi ve banka sosyal medya hesaplarından da yaptığı duyuru ile birlikte, düşük faizli olarak kredi vereceğini duyurdu. 36 ay vadeye kadar yapılacak olan bu kampanyaya banka şartlarına uygun olan kişiler, hemen onay alarak başvuru yapabilecekler.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda, onay alacaklardır. Daha önce bankalardan kredi kullanamayan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için kefil ile başvuru yapmaları gerekebilir. Başvuru yapacak olan kişilerin sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda, en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortası olması gerekiyor. Başvuru yaptığınızda 10000 TL ve üzerinde kredi değerlendirilmesi yapacaksınız ve bu şekilde kredi onayı alabileceksiniz. Ziraat Bankası kampanya detayları şu şekilde.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?