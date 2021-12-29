Ziraat Bankası 0.99 Faizle İhtiyaç İçin Ödeme Başlattı, Son Dakika Devam Ettiği Açıklandı

Türkiye'de kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile vatandaşlara hızlı bir şekilde düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Emekli olan kişiler için ayrı çalışan kişiler ayrı ve memur olan kişiler için de ayrı kredi kampanyası başlatan Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile vatandaşlarına ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda ise 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı vatandaşlara sunuyor. 31 Aralık gecesi ne kadar başvuru yapabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerden banka bazı şartları istiyor.

Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi notunuz 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ayrıca Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olması gerekiyor. Emekli olan ve çalışan kişiler Bu kredilerin kullanabilmek istiyorlarsa kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra düşük faiz oranları ile ne kadar kredi alacaklarını görebilecekler. Acil nakit ihtiyacı için başvuru yapabileceğiniz Ziraat Bankası belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlara sadece ihtiyaç kredisi değil aynı zamanda nakit avans limiti ve kredi kartı limiti de imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar emekli kredisi kullanmak istiyorsan maaşını bankaya taşıması gerekmektedir. Ziraat Bankası acil nakit Destek kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilecektir.