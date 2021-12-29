Yapı Kredi Bankası ve 2 Kamu Bankası Nakit İsteyenlere Ortak Ödeme Yapacak, Bankamatik Kartı Olan Alabilecek

Yapı Kredi Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşların hızlı bir şekilde nakit desteği sunuyor. Yapı Kredi Bankası son yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 100.000 TL üzerinde kredi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası bu kampanyayı düşük faiz oranları ile verecek. Bankadan yapılan açıklama sonrasında Ziraat Bankası ve vakıfbank'ta Vakıfbank gibi 100.000 TL'ye kadar destek kredisi öleceğini aynı saatler içerisinde açıkladı. Yapı Kredi Bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar destek kredisi başvurusu yaparak ihtiyacınızı ve borç kapatmak için kredi kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar eğer banka müşterisi ise mobil uygulama aracılığı ile istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Yapı Kredi Bankası hesabınız üzerinden beri internet bankacılığı şifresi olarak hemen 5 dakika içerisinde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı şifresi ile birlikte Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan Kredi başvurusunda bulunabilir.

Yapı Kredi Bankası ayrıca SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak 4411 numarasına mesaj ile gönderebilir.

Ziraat Bankası ve VakıfBank

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Bu bankalar devlet bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecektir. Özellikle Ziraat Bankası üzerinden acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek Bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası ve VakıfBank emekli olan vatandaşlara emekli maaşlarını kendi Bankası üzerinden almaları durumunda 36 ay vadeye kadar yüksek limitli kredi imkanı sunmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir ve kredinize hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.