Ziraat Bankası 0.54 Faiz Oranı ile Nakit Ödemelere Başladı: Sadece Sınırlı Gün Sürecek!

Ziraat Bankası 0.54 faiz uygulaması ile ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak. Banka üzerinden yapılan bu duyuruda ödemeleri kimler alacak bu detaylar da belli oldu. Bankadan yapılan güncel açıklamada daha öncesinde bu banka üzerinden kredi alan ve de kredi notu yüksek düzeyde olan kişiler, 20 Bin TL'ye kadar olan tutarda 0.54 faiz ile nakit kredi seçeneklerini kullanabileceklerdir. Bankadan yapılan son açıklamada düzenli şekilde ödemelerini yapan banka müşterileri zaman kaybetmeden hemen onay alacakları şeklinde bilgiler verildi.

Acil nakit ihtiyaçlarının meydana gelmesi durumunda kredi kullanacak kişilerin en sık tercih ettiği bankalar arasında Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat Bankası müşterilere sunduğu uygun faiz oranları ile beraber hemen onay verilebilmesi için ilgili bankada hesabın olması gereklidir. Banka hesabı olan müşteriler, belirli banka şartlarına uygunsa diledikleri zaman mobil uygulamayı kullanarak kredi başvurularını yapabilmektedir.

Ziraat Bankası 0.54 oranı uygulanarak uygun faizli kredi için bu banka üzerinden ayrıca maaş müşterisi olma şartı da vardır. Aksi durumda banka üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler için normal faiz oranları uygulanmaktadır. Normal faiz oranları üzerinden kredi alacak kişilerin kredi başvuruları da yüksek limitli ihtiyaç kredisi ile borç kapatma kredisi için başvuru yapabilirler.

Ziraat Bankası, kredi ürünleri arasında en uygun seçenekler arasında yer alan bu kampanya için banka müşterilerine öncelik tanımaktadır. Ziraat Bankası yine bu konu ile ilgili olarak zaman kaybetmeden hemen onaylı ihtiyaç kredisi için, başvuru işlemlerinin kolay ve kısa bir şekilde yapılması için mobil uygulama üzerinden bu başvuruların yapılmasını önermektedir. Banka hesapları üzerinden Ziraat Bankası’na özel olan internet bankacılığı şifresi alınabilir ve bu şifre sayesinde mobil uygulama üzerinden söz konusu bu kredi başvuruları yapılabilmektedir. Acil nakit ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım göstermek isteyen kişiler, zaman kaybetmeden hemen sonuç alabilecektir. Ziraat Bankası sunduğu uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi almak için ayrıca da ATM ve de müşteri hizmetleri ile telefon bankacılığı üzerinden de kredi başvurularını yapabilmektedir. Emekliler için ise emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alma şartları bulunmaktadır.