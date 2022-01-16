Emeklileri Sevindirecek Haber PTT'den Geldi! Başvuranların Hesaplarına Yatıyor!

Maaşını PTT üzerinden alan tüm emeklilerin, PTT aracılığı ile kullandıkları diğer banka kredi ve borçlarının kapatılması için özel olarak ihtiyaç kredisi vermektedir. Ayrıca kredinin taksit ödemeleri de 3 aya kadar erteleme imkanına sahiptir. 50.000 TL'ye kadar olan kredi talepleri için emeklilere özel olarak yeniden yapılandırma ve de taksit tecil seçenekleri kapsamlı şekilde yer almaktadır.

Maaşını PTT üzerinden almakta olan bütün emeklilere özel olarak PTT vasıtasıyla kullanılan diğer banka kredilerinin ve de borçlarının kapatılması için özel bir şekilde ihtiyaç kredileri verilmektedir. Ayrıca ödemeler de 3 aya kadar ertelenebilmektedir. 50.000 TL'ye kadar olan tutarlar için kredi talebinde bulunmak isteyen emekliler için, yeniden yapılandırılma ve taksit tecil seçenekleri de sunulmaktadır.

Uygun ödeme seçenekleri ile aynı zamanda düşük faiz oranlarının uygulanacağı bu kredi seçeneğinde 3 Aylık Ertelemeli PTT’den İçi Birleştirme Kredisi, borcunu ve kredilerini ödemekte zorlanan emeklilerin adeta zor zamanında imdadına yetişmektedir. İşte kampanyaya dair detaylı bilgiler...

PTT emeklilere yönelik olarak özel kredi kampanyasını duyurdu. 2022 yılında emeklilere verilen yeni zam oranları, emeklilerin borçlarını kapatmak adına yeterli kaynak yaratma arayışına girmelerine neden olmuştur. Kendi bütçelerine uygun finansman arayışlarına girmiş olan emekliler, PTT başta gelmek suretiyle devlet ve de özel bankalar tarafından sunulan uygun ve cazip kredi tekliflerini araştırmaya ve bunlar arasından seçim yapmaya hazırlanmaktadır.

PTT ise emeklilere özel olarak borç transferi dahil olmak kapsamı ile birçok alternatif kredi kampanyasına imkan tanıyarak ihtiyaçlara yönelik nakit desteğini ve borç yapılandırma imkanlarını sunmaya devam etmektedir.

ÖZEL İHTİYAÇ KREDİLERİ

Emekli vatandaşların PTT aracılığı ile kullandıkları diğer bankalara ait olan kredi borçlarını kapatmak istedikleri özel gereksinim kredisini de PTT vasıtasıyla sunmaya devam etmektedir. 3 ay ertelemeli avantajı ile bütün emeklilerin 2022'de borçlarını çok çok daha rahat bir biçimde ödemelerine olanak sağlanacaktır. 3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredi kampanyasından yararlanacak olan vatandaşlar için % 3,09 oranı ile kredi borçları rahat bir şekilde kapatılabilmesi için gerekli girişimler özenli ve dikkatli bir şekilde yapılmaktadır.