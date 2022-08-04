Ziraat Bank Kart Sahipleri Bu Haber Sizi İlgilendiriyor! Duyuru Yapıldı Dikkat!

Ziraat Bankası tarafından Ziraat Kart sahiplerine resmi internet sayfası üzerinden önemli açıklama geldi. Önemli gelişmeye imza atan banka Bankkart genç kartı ile yapılacak alışverişlere toplamda 100 TL tutarında Bankkart lira verecek.

Kartı Olanlar, Kampanyaya Nasıl Katılabilecek?

Ziraat Bankası tarafından uygulama koyulacak kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, katılım için gerekli koşulları göz önüne alarak yapılacak olan harcamaların belirlenen tarihlerde yapılması halinde gerçekleşecek. Kampanyaya Bankkart mobil üzerinden katılım sağlamak mümkün.

Yapılacak alış verişlerde Bankkart lira kazanmak için alış veriş yapılmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Kampanya kapsamına dâhil olan vatandaşlar, kampanya süresince Bankkart genç kartları ile yapacakları market, restoran, cafe ve kırtasiye alanlarında üyeliği bulunan işyerlerinden alış veriş yapmaları halinde geçerli olacak. Tek seferde yapılacak alış verişlerde 150 TL lik harcamalarda 10 TL, toplamda ise 100 TL Bankkart lira kazanılmış sayılacak.

Yapılacak olan işlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde geçerli olması gerekir. Bankkart pos cihazlarında yapılacak alış verişler için geçerli olan kampanyada e-ticaret uygulaması ile hizmet sunan üye işyerleri için geçerli değildir. Aynı gün içinde bir işyerinde yapılacak olan ilk işlem geçerli olacaktır. Kampanya koşullarına göre yapılan alış verişlerde tutarlar anında karta yüklenecek.

Kampanya dönemi boyunca dönem içerisinde kazanılacak olan lira tutarı 100 TL olarak sınırlı tutulmuştur. Harcama Bankkart genç kartının banka kartı ile yapılacak işlemlerde dikkate alınacaktır. Katılımı ise sadece kart sahibi müşteri tarafından yapılması gerekiyor. Kart para yükleme işlemleri kampanya kapsamı dışında tutulmuştur. Nakit çekim işlemleri, ön karşılık iade iptal işlemleri kampanya kapsamı dışında tutulmuştur.

Kampanya dâhilinde ve dönemi içerisinde yapılan işlemlere iade bulunması durumunda verilmiş olan liralar geri alınacaktır. Bankkart kumbara uygulamasında yeterli bakiye bulunmaması durumunda kalan tutar bir sonraki hesap özetinde borç olarak gözükür. Uygulanacak olan kampanyada değişiklik yapma hakkı tüm koşullar için yetki tamamen Ziraat Bankasına aittir.