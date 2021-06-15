Zihin Nasıl Eğitilir, Olumsuz Düşünceler Nasıl Engellenir?

Herhangi bir günde duygularınızın ve düşüncelerinizin pozitifliğin aksine ne kadar olumsuzluk içerdiğini hiç düşündünüz mü? Sevgi, ilgi, sevinç ya da umut gibi hoş duygular yerine korku, kaygı, utanç, kıskançlık ve üzüntü gibi hoş olmayan ve bu sebeple olumsuz olarak isimlendirilen duygular günlük hayatımızı ele geçirmiş durumdadır. Kişinin farkındalığını arttırması ve gün içinde düşüncelerinin farkına varması olumsuz düşünceleri engellemenin ilk aşaması olacaktır. Gün içerisinde düşündüğümüz cümlelere de bakarak duygular karşısında genel eğilim hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Bazı insanlar olumsuz duyguları diğer insanlara göre daha uzun süre, daha yoğun ve daha sıklıkla yaşarlar. Yüksek düzeyde olumsuz düşüncelere sahip olanlar zihinsel sağlık açısından sınıfta kalmışlardır. Depresyon, madde bağımlılığı ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklar yaşama olasılıkları da diğer insanlara göre daha yüksek olacaktır. Bunun yanı sıra, yüksek düzeyde olumsuz düşünceler astım, egzama, uyku bozuklukları ya da kalp sorunlarını da beraberinde getirir.

Olumsuzluklardan uzaklaşmanın ilk kuralı ise onlarla savaşmamak olacaktır. Olumsuz sayılabilecek olan duyguları isteğimiz dışında daha yoğun ve daha sık hissetmemize neden olan kişisel bir geçmişe ya da biyolojik bir mirasa sahip olabiliriz. Kötü duyguları hissetmeyi yatkınlık duymak ve bazen kendimizi bu sebeple hırpalamamız anlaşılabilir bir durum olsa da kendimize suçlamamamız gerekmektedir. Zihnimizi olumlu bir şekilde düşünmeye eğitmek için kendimize düşman gibi davranmamız gerekir. Bunun yerine zihinlerimize kabul, anlayış, şefkat ile yaklaşmak faydalı bir yöntem olacaktır. Aynı zamanda şefkatli davranmak olumsuzluklarla başa çıkmamıza da yardım edecek ve bu olumsuzlukları olumlular ile değiştirmemizi sağlayacaktır.

Sağlıklı beslenme, egzersiz ve vücudumuzun istediği yeterli uykuya dikkat etmek de duygusal düzenleme kapasitemizi önemli ölçüde düzene sokacaktır. Egzersiz ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmek ise olumsuz duyguların artmasına sebep olabilir ve beden sağlığını da tehlikeye atar.