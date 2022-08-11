Zeytinli Rock Festivali Neden Yasaklandı, Neden İptal Edildi?

Gündemde en çok konuşulan konulardan birisi de 2014 senesinden beri Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleşen Zeytinli Rock Festivali'nin iptali oldu. Sosyal medyada konu hakkında çok sayıda yorum yapılırken söz konusu festival hakkında da aramalar sıklaştı ve iptal durumu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bu sene 7 defa gerçekleşmesi beklenen Rock Festivali ile ilgili olarak “Zeytinli Rock Festivali 2022 son durum nedir, Zeytinli Rock festivali iptal mi oldu?” şeklinde aramalar yapıldı. Burhaniye Kaymakamlığı ise gündemde yer alan konu hakkında önemli bir açıklamada bulunarak merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Çok sayıda kişi tarafından merakla neklenen ve bu sene 11. defa gerçekleşecek olan Zeytinli Rock Festivali’nin iptal olup olmaması gündemde yer alırken iptal konusu en çok konuşulan konular arasında da gösterildi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan festival bu sene de gündemdeki yerini korudu ve yasaklanması ile adından söz ettirdi. Zeytinli Rock Festivali’nin 17/21 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Festivalin yasaklandığı haberinin üzerine gözler Burhaniye Kaymakamlığı ile organizasyon şirketi tarafından yapılacak olan açıklamalara çevrildi ve konu çok sayıda arama aldı. İşte Zeytinli Rock Festivali 2022 hakkında yapılan açıklamalar ve detaylı bilgiler...

Burhaniye Kaymakamlığı’na organizasyon şirket tarafından 17 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında planlanan Zeytinli Rock Festivali adına yapılan başvurunun uygun görünmediği açıklandı ve Kaymakamlık resmi bir açıklama gönderdi. Organizasyon şirketine göndermiş olduğu resmi yazı ile adından söz ettiren Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali'nin iptaline karar vermesi ile pek çok kişinin eleştirisine maruz kaldı.

Toplumun Huzurunun Korunması İçin Zeytinli Rock Festivali Yasaklandı(!)

17-21 Ağustos tarihlerinde Milyon Yapım Organizasyon firması olarak Ali Çetinkaya Mahallesi 2554 Caddesi No 41 adresinde bulunan bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali isteğinin daha önceki senelerde yakın bölgede düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nde meydana gelen trafik, çevre sorunları, güvenlik ve asayiş gibi ortaya çıkan istenmeyen durumlar sebebiyle vatandaşlar tarafından gerçekleşen yoğun yakınmalar ve şikayetlerin göz önüne alınarak toplumun huzuru, kamu güvenliği ve sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla uygun görülmediği yazıldı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik konser iptali sonrasında önemli bir açıklamada bulundu ve alınan bu karara tepki gösterdi. Söz konusu konserin iptali hakkında gerçekleşen açıklamaya göre asıl problemin gençlerle ve gençlerin eğlenmesi ile ilgili olduğunu bildiğini ifade eden Killik, gündemde yer aldı. Gençlerin bahar şenliklerinin ve hatta mezuniyetlerinin yasaklandığını ifade eden CHP Gençlik Kolları Başkanı, kültürel bir savaş açıldığını ve gençlerin eğlence haklarını söke söke alacaklarını ifade etti.

Zeytinli Rock Festivali İptal Mi Oldu, Son Durum Nedir?

Geçtiğimiz günlerde Zeytinli Rock Festivali'nin programı belli olmuştu ve festivalin 5 gün boyunca sürmesi planlanmıştı. Söz konusu etkinlikte 70 müzisyenin sahne alacağı açıklanmış ve daha sonra Zeytinli Rock Festivali 2022'nin iptal edildiği gerçekleşen resmi açıklama ile aktarılmıştı. Balıkesir Edremit'te 2004 senesi itibariyle düzenlenmekte olan Zeytinli Rock Festivali bu sene Balıkesir Burhaniye'de düzenlenecek ve 5 gün boyunca devam edecekti. Burhaniye Kaymakamlığı’na başvuruda bulunan organizasyon şirketi olumlu bir yanıt ile karşılaşmadı ve Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklandığı bilgisi açıklandı.