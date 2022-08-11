40- 44- 52 Yaşında Emekli Olmak İçin Bunu Yapın! EYT'de Yeni Formül Çıktı

Pek çok vatandaş son dakika haberlerini takip ederek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında son açıklamaları araştırıyor. Yavaş yavaş EYT'liler için formüller şekillenmeye başlarken yılın son zamanlarında ve 2023 senesinin Ocak ayında önemli adımların yaşa takılanlar için atılacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında 3600 ek gösterge meselesinin tamamlanması sonrasında EYT hakkında yeni gelişmeler de yaşanıyor ve son dakika açıklamaları gerçekleşiyor. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT'de) kim, ne zaman emekli olacak, erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken Emeklilik Şartları 2022 Son Dakika

Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için 3600 ek gösterge meselesi sonrasında yeni formüller arama başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları gündemde yer aldı. EYT ile ilgili son durum merak edilirken milyonlarca vatandaş da konu hakkında yaşanacak olan gelişmeleri takip ediyor. Yeni çalışma Emeklilikte Yaşa Takılanlar için merak ve heyecan içerisinde beklenirken yaş için bir alt sınırın olup olmayacağı da tartışma konusu oldu. İki güçlü formül EYT için gündemde yer aldı ve 2003 yılında yaşanacak olan olaylar merak konusu oldu.

Kademeli Emeklilik Nedir Şartları Nelerdir? Kademeli Emeklilik Tarihleri ve Sistemi!

AK Parti Grubu ve Bakanlık tarafından iki koldan çalışmalar EYT konusunda yürütülüyor ve yaşanacak olan gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kademeli emeklilik konusu gündemde yer alırken emeklilikte yaşa takılanların sorununun nasıl çözüleceği de araştırıldı. Kısmi emeklilik konusu ile ilgili olarak 3600 gününü tamamlayan erkeklerin 55 ve kadınların ise 50 yaşında emekliye ayrılması öngörülen durumlar arasında yer aldı. Süre tamamlanmasında ise erkeklerde 9 bin gün ve kadınlarda 7.200 sigortalılık gününü bitirenlerin yaşa takılmadan emekli olması söz konusu olarak değerlendirildi.

EYT Nedir?

Kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik konusu bazı Avrupa ülkelerinde ise uygulanıyor ve yaşı dolduranların bir kısmı, kesinti miktarlarını kabul ederek kısmi erken yaşlılık emekliliğine hak kazanarak isimlerinden söz ettiriyor. Kesintili emeklilik modeli Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerde tartışılan konular arasında bulunuyor.

Emekli olmak için kaç sene kaldıysa her sene için belli bir oranda aylıktan kesinti gerçekleşiyor. Örneğin Almanya'da yaşayanların 63 seneyi dolduranlarından yıllık %3.6 oranında bir kesinti gerçekleşiyor ve erken emeklilik durumu isteniyor. Bunun yanı sıra emekli olmalarına 3-4 senelik bir süre kalanlara her sene için %4 ya da 5 gibi bir oran üzerinden kesinti yapılarak erken emeklilik imkanı veriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu EYT için hazırlıklarına devam ederken emeklilik için sür e bekleyenlerin karşılaşacakları düzenlemeler de merak konusu oldu. Prim ile yıl şartını tamamlamış ve 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış fakat yaşını doldurmamış kişilerin EYT kapsamında kabul edildiği bilgisi açıklanmıştı. Yapılacak olan yeni düzenleme ile söz konusu kişilere emekli olma kapısının açılacağı planlandı. Yaş şartı EYT'liler için kaldırılırken pek çok formül de gündemde yer aldı ve konuya bir alt sınır getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.

Emeklilik Yaşı İçin Alt Sınır Gelecek Mi?

Kadınlarda 50 ve erkeklerde ise 52 yaş sınırının emeklilik yaşı için alt sınır olarak gelebileceği alternatifler arasında konuşuluyor. Fakat söz konusu bu sınırların farklılaşması durumunun da olabileceği açıklandı.