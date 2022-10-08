Zeytin Sütü Nedir, Nerelerde Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

Saç ve cilt kalitesini korumayı hedefleyen tahriş edici kremler, kozmetik ürünleri arındırıcı ve antiseptik özellikli ürünlerde kullanılmak için zeytin sütü çok faydalı olmaktadır. Son yıllarda zeytin sütü piyasada satış rekoru kırmış ve sıklıkla tercih edilmiştir. Sizler için haberimizin devamında zeytin sütünün ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını saça ve cilde faydalarını detaylı bir şekilde yazdık.

Yüzyıllardır bildiğimiz ağacı, çekirdeğini, kendini, dallarını ve yapraklarını bile kullandığımız mucize meyve zeytin her geçen gün yeni ürünler ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda ismin daha sık bir şekilde duymaya başladığımız zeytin sütü sofralarımızı da yer bulmaktadır. İnsanlara doğadan gelen ve şifa kaynakları arasında yer alan zeytin sütü cilde ve saça da pek çok fayda göstermektedir. Zeytin sütünü oldukça değerli kılan bir diğer özelliği ise bu sütün 0 doğal özellikte olmasıdır. Zeytinler tamamen organik olması ile bilinir ve bu şekilde taş değirmenlerde ezilmesi ardından özel bir ürün ortaya çıkar. Bu yöntemle taş değirmenlerde ezilen zeytinler üzerinde yapılan her aşama eski usule dayanmaktadır.

1 litresi için yaklaşık olarak 150 kilogram zeytin damla damla süzülerek sıkılır ve zeytin sütü soğuk sıkım zeytinyağından elde edilmesiyle tanınır. Burun yağı ya da çiğ yağ olarak da isimlendirilen zeytin sütüne her geçen gün gösterilen rağbet artmaktadır.

Zeytin sütü doğru kullanıldığı zaman kan akışını arttırma, yaşamın etkilerini geciktirme, enerji verme, vücut sıkılaştırma, cilt nemlendirme, saç ve tırnak bakımı, güneş sonrası bakım ve hassas cildi yatıştırma gibi etkiler gösterecektir. Genel anlamda çok çeşitli bakım ürünlerinin ve kozmetik ürünlerinin formülasyonlarında da yer almakta olan zeytin sütünün cilde faydası çok sayıdadır.

Zeytin sütü iyi bir antioksidan olmaktadır ve aynı zamanda yaşlanma karşıtı özellik gösterir. Bununla birlikte güneşe karşı koruma sağlar ve saç rengini korumak için de kadınlar zeytin sütünü tercih eder. Cilt onarıcı ve nemlendirici özellikleri de sahip olan zeytin sütü cilt üzerinde bulunan tahrişleri yatıştırmak için fayda sağlamaktadır. Zeytin sütü iltihaplanma karşıtı olması sebebiyle cilt problemlerini önleme konusunda tedaviye destek sağlar. Güneş koruması için yaz aylarında ev yapımı olan güneş koruyucuların içine de dahil edilebilir. Duş sonrası için de harika bir ev yapımı ürünü olabilen zeytin sütü rahatlatıcı faydalar sağlar.

Pek çok insanın zeytin sütünü saçlarını kül olarak uygulandığı bilinmektedir ve zeytin sütü cilt güzelliği ve cilt sağlığında da yaygın bir şekilde kullanılır. E vitamini bakımından zengin olması ve antioksidan özelliği taşıma sebebiyle zeytin sütü cilde sürülür ve hemen deriden emilerek alt katmanlara ulaşabilir. Düzenli olarak her gün cilde zeytin sütünün uygulanması sonrasında cildin tazelendiği fark edilecektir. Hücre yenilenmesinde antioksidan özelliği sebebiyle katkı sağlayan zeytin sütü vücutta bulunan yaraların iyileşmesi için de güvenerek kullanılabilir. Yaraların üzerine bir gazlı bez yardımı ile yağ uygulanması faydalı olacaktır.