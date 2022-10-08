Maden Suyu Faydaları Nelerdir, Maden Suyu Zayıflatır Mı?

Her gün maden suyu içmek insan bedeni için oldukça faydalı olacaktır. Doğal yollarla yeraltı kaynaklarından elde edilmekte olan bir bardak maden sodası mineral deposudur. Kilo vermeyi kolaylaştıran ve yağ yakımını destekleyen maden suyu sağlığa pek çok faydada bulunur. Bazı zamanlarda sadece soda olarak bilinen doğal maden suyunun faydalarını haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık.

Doğal minerali sular Türkiye'nin zengin yeraltı kaynaklarından bol miktarda sağlanan ve vücudun mineral ihtiyacını karşılamak için uygulanan en sağlık yollarından biri olmaktadır. İçme suyu yerine de tüketilebilecek olan doğal maden suyu yegane bir besin görevi görmektedir. Maden suyu insan vücudunun sıvı ihtiyacını doğal bir şekilde karşılar ve zengindir içeriğe sahip olur. Saymakla faydaları bitmeyen maden suyu sıklıkla tercih edilmelidir.

Doğal olarak yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde oluşan doğal maden suyu maden kaynaklarından ve doğal yeraltı rezervuarlarından gelir. Doğal maden suyu musluk suyundan çok daha yüksek mineral içeriği sağlama özelliği ile de bilinmektedir. Maden suyu normal içme suyu aksine kimyasal işlemede tabi tutulmaz ve içme suyuna alternatiftir. Sabit mineral seviyeleri ve kaynaktaki saflıkları sebebiyle doğal maden suyu içme suyuna alternatif olarak tercih edilir. Doğal haliyle kaynak suları insan tüketimine yönelik olarak kaynağında şişelenir.

Kalsiyum, sodyum, magnezyum, florür, potasyum ve sülfat maden suyunun üzerinde bulunan doğal mineraller arasında yer almaktadır. Maden suyu tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan beslenme ve diyet uzmanı Şengül Sangu Talak bazı noktalara maden suyu tüketiminde dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Yüksek oranında maden suyunun tuz içermesi sebebiyle böbrek hastalığı olanlarda, hipertansiyonlu hastalarda ve hamile olan kişilerde tüketime sınırlama getirilmesi gerektiği ifade edildi. Günlük olarak sağlıklı bireylerde maden suyu tüketiminin 2 su bardağına geçmemesi gerektiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Maden suyu tüketimi ile ilgili yapılan bir çalışmada günde bir su bardağı maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasının kan basıncının normal düzeye gerilediği ortaya çıkmıştır. Magnezyum içeriği ile de oldukça güçlü olan maden suyu bu özelliği ile pek çok hasta tarafından tercih edilmektedir. Kas performansını koruyan ve magnezyum kaynağı olan maden suyu içeriğinde potasyumda bulundurur. Güçlü kalsiyum içeriği de bulunan maden suyu kemik gücünü arttırır ve kemik dokusu bozulduğu sırada vücut yerine yeni kemik oluşturmakta görev alır.

2017 senesinde yapılan bir çalışmaya göre araştırmacılar her gün düzenli olarak maden suyu içmenin kalsiyum ihtiyacını karşıladığını da ortaya çıkarmıştır. Diş ve kemik gelişimini de destekleyen maden suyunu her gün içmek kemiklerin güçlenmesine fayda sağlar. Hamilelerin ve büyüme dönemindeki çocukların mineral ihtiyacını da karşılayan maden suyunun kalorisi olmayan sağlıklı bir içecek olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra hazımsızlık, şişkinlik ve kabız gibi problemler de düzenli bir şekilde maden suyu tüketilmesi halinde ortadan kalkacaktır.