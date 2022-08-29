Zehra Taşkesenlioğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? “Görüntülerde Mahremiyetim Hiçe Sayıldı”

Sedat Peker'in elinde bıçak bulunurken görüntüsünü paylaştığı AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu ve mahremiyetinin hiçe sayıldığını söyledi. Sedat Peker ile yargı önünde hesaplaşacağım ifade eden AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kullanmış olduğu ifadeler ile gündemde yer aldı.

Sosyal medyada dün Zehra Taşkesenlioğlu'na ait olan bir video Sedat Peker tarafından paylaşılmış ve konu dikkat çekmişti. Video kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarında pek çok defa izlendi ve Twitter üzerinden Zehra Taşkesenlioğlu bir açıklamada bulundu. Rüşvet iddiaları hakkında konuşmayı tercih etmeyen Taşkesenlioğlu yapılanların ise kumpas olduğunu iddia etti.

Mahrem görüntülerinin sosyal medyada şahsını hedef aldığını ifade eden Zehra Taşkesenlioğlu konu hakkında bir açıklama yapmasının gerekli olduğunu ifade etti. Başının açık olduğu bir şekilde kendi evinde bulunduğu sırada görüntülerinin Ünsal Ban tarafından gizli bir şekilde çekildiğini ifade eden AKP Erzurum Milletvekili bu görüntülerde aile ve kişisel mahremiyetinin hiçe sayılarak milyonlara servis edildiğini belirtti.

Söz konusu görüntülerin oldukça gayri ahlaki ve çirkin olduğunu ifade eden Zehra Taşkesenlioğlu kendisinin kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış durumda bulunduğunu açıkladı.

Günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında gösterilen Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum'da 1972 senesinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medyada Sedat Peker tarafından yayınlanan görüntüler ile adından söz ettiren ve gündemde yer alan Zehra Taşkesenlioğlu mahremiyetinin hiçe sayıldığını açıkladı ve yargı önünde hesaplaşacaklarını bildirdi.

Uludağ Üniversitesi'nde lisans eğitimli tamamlayan Zehra Taşkesenlioğlu daha sonra Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve şu anda ise ABD'de doktora çalışmalarına başlamıştır. 1992 senesinde Refah Partisi’nde siyasi hayatına başlayan Zehra Taşkesenlioğlu siyasi hayatına AK Parti İstanbul İl başkanlığında yönetim kurulu üyesi olarak devam etme kararı almıştır.