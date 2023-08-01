Asgari ücrete yapılan zam sonrasında net asgari ücret tutarı 11 bin 402 TL oldu. Zam oranı %34 olarak uygulandı. Çalışanlar, zamlı maaşlarını bu ay içinde alacak. Ancak zamlı asgari ücret 60 dolar eridi. Asgari ücretin ilk belirlendiği günkü değeri bugüne kadar 60 dolar azaldı. Asgari ücret 422,9 dolar oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısı için zam oranını %34 olarak belirledi. Zam sonrasında asgari ücret 500 dolar seviyesine yaklaştı. Ancak artan dolar kuru nedeniyle zamlı asgari ücret daha ödenmeden eridi bitti. Asgari ücret 482 dolardan 422 dolara düştü.

ASGARİ ÜCRET, 60 DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Asgari ücrete yapılan zamla beraber yeni asgari ücret tutarı 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ilk zam yapıldığı dönemdeki değeri ise 482 dolar oldu. Ancak şu ana kadar asgari ücrette ciddi bir değer kaybı ortaya çıktı. Yaşanan değer kaybı 60 dolar olarak belirtildi. Asgari ücret, 60 dolar değer kaybetti.

Asgari ücretle çalışanlar, yeni maaşlarını almaya bu ay başladı. Bu aydan itibaren zamlı maaşlar ödenecek. Ancak artan dolar kuru nedeniyle zamlı maaşlar şimdiden eridi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIM GÜCÜ DE AZALDI

Artan fiyatlar nedeniyle asgari ücretlinin alım gücü de düştü. Toplu taşıma araçlarına, akaryakıta yüksek oranda zam yapıldı. Aynı zamanda gıda fiyatlarında meydana gelen artış da devam ediyor. Bu nedenle asgari ücretlinin alım gücü de düşüyor.

Asgari ücrete yılda iki kere yerine bir kere zam yapılması planlanıyor. Hem işverenler hem de ekonomi kurmayları, yılda bir kez zammın daha uygun olduğunu belirtiyor. Yılda iki kez yapılan asgari ücret zammı, enflasyonun daha fazla yükselmesine yol açıyor.