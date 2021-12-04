Zambiya, Omicron Vakalarını Kaydediyor

Zambiya, geçen hafta Güney Afrika'da ilk tespit edildiğinden bu yana 40'tan fazla ülkeye yayılan “yüksek derecede bulaşıcı” yeni varyant olarak ilk Omicron koronavirüs varyantı vakalarını tespit etti.

Ülkenin sağlık bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta üç kişinin COVID-19 için pozitif test ettiğini söyledi. Enfekte olan üç kişiden ikisinin yakın zamanda yurtdışına seyahat ettiğini de sözlerine ekledi. Yurtdışına seyahat etmemiş bir kadının hafif semptomları olduğu belirtildi.

Omicron varyantı, sadece iki gün önce 23'ten 41'e kadar tespit edildi.

İşte Cumartesi için son güncellemeler:

Brezilya'nın Rio'su Yeni Yıl kutlamalarını iptal etti

Rio de Janeiro belediye başkanı, Brezilya'nın Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde bilinen ilk Omicron koronavirüs varyantı vakalarını doğrulamasının ardından Yılbaşı kutlamalarını iptal etti.

Eduardo Paes, kentin aksini düşünmesine rağmen, Rio de Janeiro eyaletinin kutlamaları iptal etme tavsiyelerine uyacağını tweetledi.

Paes, "Bilime saygı duyuyoruz" diye tweet attı ve şehirdeki ve eyaletteki bilimsel komiteler arasında muhalif görüşler olduğunu, ancak en kısıtlayıcı olana bağlı kalmayı tercih ettiğini söyledi. “Şehrin komitesi devam edebileceğini söylüyor ve eyalet hayır diyor. Bu yüzden gerçekleşemez. Rio'daki resmi yılbaşı kutlamasını iptal edelim” denildi.

Viyana'da binlerce kişi COVID kilitlenmesine karşı yürüdü

Kalabalıklar, koronavirüs pandemisini frenlemek için tasarlanan kamusal yaşam üzerindeki kısıtlamaları protesto etmek için Viyana'da yürüdü.

Artan günlük enfeksiyonlarla karşı karşıya kalan hükümet, geçen ay Avusturya'yı Batı Avrupa'da 20 günlük bir sokağa çıkma yasağını yeniden uygulayan ilk ülke yaptı ve Şubat ayından itibaren aşıları zorunlu hale getireceğini söyledi.

İnsanlar, iki ay içinde üç başbakanın yaşadığı siyasi çalkantıya selam olsun diye, "Avusturya'yı Yeniden Büyük Yapacağım", "Avusturya'yı Yeniden Büyük Yapacağım" ve "Yeni Seçimler" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 1.200 polis memuru, Viyana'nın merkezindeki Ring bulvarında bir yürüyüşe dönüşmesi beklenen dağınık protestoları yönetmek için görevlendirildi. Polis, yürüyüşçülere maske takmalarını hatırlatacaklarını ve takmayanları suçlayacaklarını söyledi.

Rusya, Ekim ayında virüse bağlı ölümlerde rekor kırdı

Rusya devlet istatistik kurumu, Ekim ayında COVID-19'lu 74.893 kişinin öldüğünü söyledi; bu, Rusya'nın büyük bir koronavirüs enfeksiyonu ve ölüm dalgasıyla boğuşmasıyla birlikte gelen pandemideki aylık en yüksek rakam.

Rosstat tarafından yayınlanan bir rapor, Nisan 2020 ile Ekim 2021 arasındaki toplam virüs bağlantılı ölüm sayısını 537.000'in üzerine çıkardı - Rusya'nın devlet koronavirüs görev gücü tarafından bugüne kadar bildirilen yaygın olarak belirtilen ölüm sayısının neredeyse iki katı.

Rusya, son aylarda, resmi olarak bildirilen enfeksiyon ve ölümlerin düzenli olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması ve yalnızca son birkaç hafta içinde yavaşlaması ile en ölümcül ve en büyük koronavirüs vaka artışıyla karşı karşıya kaldı.