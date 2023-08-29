Ağustos ayının sonuna yaklaşırken, sıfır kilometre otomobil pazarındaki çeşitli şirketler müşterileri cezbetmek için özel kampanyalar düzenliyor. Bu kapsamda Renault, bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için mükemmel fırsat sunuyor. Müşteriler, bu fırsatları değerlendirerek, arzu ettikleri sıfır kilometre araçlarına kavuşabilecek.

Renault'nun cazip kampanyası ile sıfır kilometre bir Renault Taliant satın almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyadan yararlanmak için acele edin. Gerekli peşinatı yatırın ve eve arabanızla dönün. İşte detaylar.

ZAM ÖNCESİ SON KAMPANYA

Türkiye'de otomobil pazarında son üç ayda önemli fiyat hareketliliği yaşandı. Yükselen döviz kurları ve artan vergiler, sıfır araçların fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı. Bu durum hem potansiyel alıcıları hem de otomobil bayilerini derinden etkiledi.

Fiyatlar yükselmeye devam ettikçe, şirketler satış hedeflerini tutturma konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Öte yandan, araç satın almayı planlayan kişiler, bir sonraki fiyat artışından etkilenmemek için bir an önce araçlarını satın almak istiyor. Bir hafta içinde sıfır otomobiller için yeni bir zammın uygulanacağı ifade ediliyor.

RENAULT TALİANT İÇİN MÜKEMMEL KAMPANYA

Renault'nun en ucuz modeli Renault Taliant için özel bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında Renault Taliant'ın en düşük donanımlı aracı 813.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. Bu teklif sadece 3 gün boyunca geçerli olacak.

Cazip fiyatlandırmanın yanı sıra Renault, Taliant'ı satın almak isteyen müşterilere kredi desteği de sunuyor. Müşteriler, Renault Finans'tan 250.000 TL kredi kullanma imkânına sahipler. Bu kredi desteğinden yararlanan müşterilerin, başlangıç fiyatı 813.000 TL olan Renault Taliant için sadece 563.000 TL nakit ödeme yapması gerekiyor. Kalan tutar kredi ile finanse edilebiliyor ve müşteriler borcunu aylık olarak geri ödeme esnekliğine sahip oluyor.