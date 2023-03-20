Yüzdelik dilimle 4/D'li taşeron işçilere asgari ücret zammı müjdesi! Maaşlara 2 ayrı zam mı geldi?

Maaşlara 2 ayrı zam mı geldi? Yüzdelik dilimle 4/D'li taşeron işçilere asgari ücret zammı müjdesi! 4/D'li Taşeron İşçilere zam gündeme geldi. Birçok alanda yapılan zamlara tek tek açıklanmaya devam ederken bu konuda yapılan bir açıklamada taşeron işçilerle ilgili olarak geldi. 4/D'li Taşeron İşçilere yapılacak olan zam gündemdeki yerini alırken 2023 yılında verilecek olan zamların detayları da merak edilmeye başlandı.

Ekonomistler Analiz Etmeye Başladı

Ekonomi alanında uzman olanlar yaptıkları analizlerle enflasyon oranları ve bu oranlara göre yapılması gereken indirimleri açıklamaya başladılar. Yeni yılla birlikte zamlı maaş alacak olanlar kervanına 4/D'li Taşeron İşçiler de dahil olacak. Bu sözleşmeli olarak çalışan işçilere verilecek olan zam oranlarının enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini açıklayan analistler yapılması gereken zam oranını da tek tek açıklıyor. Yapılan açıklamalardaki oranlarla devlerin işçilere vereceği oranların aynı olup olmayacağı merak ediliyor. Ayrıca yapılacak olan zamların enflasyon karşısında kısa sürede eriyeceği haberleri de yapılması gereken zamların ne kadar çok olması gerektiğini ortaya koyuyor.

TİS Görüşmelerinin Sonuçları Bekleniyor

4/D'li Taşeron İşçilere yapılacak olan asgari ücret zammı ile ilgili olarak başlatılan TİS görüşmelerinde 4 başlık bulunuyor. Bu dört başlığın görüşülmesi ve karara bağlanması işçiler tarafından bekleniyor. İşçilerin mağduriyet yaşamamaları için 4/D'li Taşeron İşçilerin zamlı maaşlarının ve diğer haklarının yeniden masaya yatırılması gerekiyor. Böylece çok makul zamların işçiler için düşünülmesi gündeme gelmiş olacak. Taşeron işçiler için masada görüşülecek bir diğer husus ise taşeron işçilere tayin hakkının verilmesi, zam oranlarının düşük olması ve yüzdelik dilim konusu bulunuyor. Bu konuların yapılan görüşmelerle sona erdirilmesi isteniyor. 4/D'li Taşeron İşçiler şimdi yapılacak olan görüşmelerde bu 4 konunun çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.

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