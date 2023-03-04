Denizbank mart ayı sonuna kadar bireysel müşterilere 100.000 TL nakit kredi ödemesi yapacak...

Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında acil ihtiyacı olup kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 100.000 TL nakit kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek bu işlemlerden faydalanabilirler ve nakit kredi kullanarak hemen hızlı bir şekilde işlem yapabilmektedirler. Denizbank son zamanlarda yapmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte vatandaşlara destek kredisi verirken ihtiyaç kredisini hesaplarına yatırarak kullanmak isteyen vatandaşlara 24 ay vadeli 100.000 TL yeni bir kredi paketi açıkladı ve kredi notu yüksek olan vatandaşlar bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabilecek.

Denizbank üzerinden yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında ihtiyaç kredisi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullanmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak ön onay almaları gerekiyor ve ön onaylı kredisi'ni Denizbank mobil uygulaması üzerinden kullanabiliyor.

Denizbank mobil uygulaması üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi işlemlerinizi gerçekleştirerek uygun faizlerle ödeme alabilecek ve nakit kredinizi hesabınıza yatırarak dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Denizbank aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi işlemlerini gerçekleştiriyor.

DenizBank bireysel ihtiyaç kredisini Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. SMS ile kredi başvurusu yapan ve kredi onayı alan tüm vatandaşlar kredi kullanabilmeleri için banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kısa mesaj ile ne kadar kredi onayı aldılar ise o krediyi Kendi hesabına yatırabilmektedir.