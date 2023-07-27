Siz de insanların yüzünde bulunan bazı noktalara dikkat kesilerek o kişilerin nasıl bir karaktere sahip olduğunu öğrenmek ister misiniz? Sizler için haberimizin devamında insanların yapısına ve yüz şekline göre onları tanıma rehberi hakkında detayları paylaştık. Öncelikle gözler insanların en açık bölgesidir ve yüz şekli karakter analizinde ilk önce gözlere dikkat edilir. Gözlerde insanların sıkılganlığı, nefreti, sevgisi ve duyguları belli olmaktadır. Bazı günlerde insanların gözleri güler ve bazı günlerde insanların gözleri soğuk bakabilir. Burada en önemli kural nasıl bir göze bakıyor olursanız olun asla gözlerinizi kaçırmamak olacaktır. Bu şekilde onlara hem korkmadığınızı gösterir hem de karşınızdaki insana güven verirsiniz. Sizler için tavsiyemiz konuştuğunuz zaman karşıda bulunan insana gözlerinin içine sabit bir şekilde bakmanız olacaktır.

Çok eski zamanlara dayanan yüz okuma sanatı aslında bir beceri işidir ve sizler için haberimizin devamında bunu nasıl yapacağınızı anlattık. Karşınızdaki insanın küçük kısık gözleri varsa bu insan sır tutmasını bilen, gizemli ve ulaşılması zor bir insan olduğu anlamına gelir. Onlarla iletişim kurmak adına uzun bir süre çabalamanız gerekli olmaktadır. Eğer karşınızdaki insanda büyük göz bebekleri varsa ve beyaz olan kısmı az ise bu durum o kişinin kendi dünyasında yaşadığını anlatmaktadır. Bu insanın hiç tahmin edemeyeceğini sırları bulunabilir ve onlar kendileri hakkında konuşmayı sevmez, yüksek idealleri vardır ve bunun yanı sıra başarılı insanlardır.

Küçük göz bebeklerine sahip olan insanlar ise kolay bir şekilde içe dönebilir, sinirli olur yerlerinde duramaz ve cesarete ihtiyaç duyar. Büyük gözü olan kişiler ise geniş fikirli olan insanların gözdesidir. Özgürlüklerine düşkündür ve otoriteye fazla gelemez. Göz çukuru derin olan gözler ise motive edici olarak bilinmektedir.