Yunanistan'da Göçmen Teknelerinde Meydana Gelen Kazalarda En Az 30 Ölü

Yunan sahil güvenlik görevlileri, birkaç gün içinde en az 30 kişinin ölümüne neden olan bir dizi göçmen tekne kazasının sonuncusunun ardından Cumartesi günü Ege Denizi'nde hayatta kalanları aradı.

Cuma günü geç saatlerde sahil güvenlik, Paros adası yakınlarında devrilerek batan bir tekneden üçü kadın ve bir bebeğe ait 16 ceset buldu ve 63 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanlara göre, gemide yaklaşık 80 kişi bulunuyordu. Sahil güvenliğe göre, Türkiye'den İtalya'ya gittiklerine inanılıyor.

Türkiye kıyılarında Çeşme ve Bodrum'dan faaliyet gösteren kaçakçılar, göçmenleri yatlara paketleyerek yeni ve daha tehlikeli rotaları kullanarak İtalya'ya gönderiyor.

Yetkililer, üç sahil güvenlik devriye botu, özel gemiler, bir sahil güvenlik uçağının yanı sıra dalgıçların daha fazla hayatta kalanları aradığını söyledi.

En son trajedi – Çarşamba gününden bu yana üçüncüsü – Yunan sularında aylardır görülmeyen yüksek kaçakçı faaliyetleri sırasında yaşandı.

Saatler önce, Perşembe akşamı Yunanistan'ın Antikythera adasının kuzeyindeki bir adacıkta karaya oturan başka bir tekneden 11 ceset çıkarıldı.

Sahil güvenlik Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kurtarılan göçmenlerden ikisinin – her ikisi de kaçakçı olduğundan şüpheleniliyor – tutuklandığını söyledi.

Adada mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı.

Salı ve Çarşamba günleri arasında, 50 kadar mülteciyi taşıdığı düşünülen bir tekne, düzinelerce kayıp korkusuyla Folegandros adası açıklarında battı.

'İnsan hayatına kayıtsız'

Yunan makamları, on üç kişinin kurtarıldığını, düzinelerce kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bir sahil güvenlik yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, hayatta kalanlar çelişkili ifadeler verdi: Bazıları gemide 32 kişi olduğunu söylerken, diğerleri sayıyı 50 civarında verdi.

Yunanistan, Afrika, Orta Doğu ve ötesinden gelen mülteci ve göçmenler için Avrupa Birliği'ne giden ana yollardan biridir, ancak akış 2015-2016'dan bu yana bir milyondan fazla insanın ülkeyi geçerek diğer AB ülkelerine geçmesiyle azalmıştır.

BM mülteci ajansı, bilinmeyen sayıda insanın hala kayıp olması nedeniyle Folegandros kazasının bu yıl Ege'nin en kötü kazası olabileceğini söyledi. UNHCR'nin Yunanistan temsilci yardımcısı Adriano Silvestri, "Bu gemi enkazı, insanların güvenlik arayışıyla tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ettiğinin acı bir hatırlatıcısı" dedi. Cuma günü erken saatlerde, sahil güvenlik, Mora yarımadasının kıyısında karaya oturduktan sonra içinde 92 erkek ve oğlan çocuğu bulunan başka bir tekneyi durdurmuştu. Tekneden yaya olarak kaçan üç şüpheli kaçakçı daha sonra tutuklandı.