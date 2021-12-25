Papa Francis, Bölünmüş Bir Dünyayı İyileştirmek İçin 'Diyalog' Çağrısında Bulundu

Papa Francis, Noel mesajını kişisel ve uluslararası ilişkilerde artan kutuplaşmayı kınamak için kullandı ve sadece diyalogun aile davalarından savaş tehditlerine kadar uzanan çatışmaları çözebileceğini söyledi.

Katolik Kilisesi başkanı, Noel Günü Cumartesi günü ilettiği “Urbi et Orbi” (şehre ve dünyaya) mesajında, bireyleri ve dünya liderlerini arkalarına yaslanmak yerine birbirleriyle konuşmaya çağırdı. koronavirüs pandemisi nedeniyle daha da kötüleştiğini söyledi.

“Sosyal ilişkiler kapasitemiz şiddetle denendi; Francis, ıslak ve rüzgarlı bir Roma'da St.

“Uluslararası düzeyde de diyalogdan kaçınma riski var, bu karmaşık krizin daha uzun diyalog yollarına çıkmak yerine kestirme yollara yönelme riski var. Ancak yalnızca bu yollar, çatışmaların çözümüne ve herkes için kalıcı faydalara yol açabilir.”

Geçen hafta 85 yaşına giren Francis, Suriye, Yemen, İsrail, Filistin, Afganistan, Myanmar, Ukrayna, Sudan, Güney Sudan ve başka yerlerdeki çatışmaları, gerilimleri veya krizleri sıraladı.

Mart 2013'te Papa olarak dünyaya ilk kez göründüğü aynı balkondan yaptığı konuşmada, "Çok sayıda çatışma, kriz ve anlaşmazlığa tanık olmaya devam ediyoruz" dedi.

“Bunlar hiç bitmeyecek gibi görünüyor, artık onları neredeyse hiç fark etmiyoruz. Onlara o kadar alıştık ki, büyük trajediler artık sessizce geçiştiriliyor; Birçok kardeşimizin acı ve ıstırap çığlığını duymama riskini alıyoruz” dedi ve COVID-19 kısıtlamaları ve havanın yalnızca birkaç bine indirdiği alışılmadık derecede küçük bir kalabalığa seslendi.

Mülteciler, çevre ve COVID-19

Francis, yağmurluklar ve şemsiyeler altında toplanmış insanlarla konuşurken iki sayfadan biraz daha uzun bir konuşmasında 11 kez "diyalog" kelimesini kullandı.

İnsanlardan mültecilerin, göçmenlerin, yerinden edilmişlerin, siyasi mahkumların ve şiddet mağduru kadınların durumuna kayıtsız kalmamalarını istedi ve liderleri gelecek nesiller için çevreyi korumaya çağırdı.

Cuma gecesi Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel Arifesi Ayini'nde Francis, yoksullara kayıtsız kalan insanların Tanrı'yı ​​gücendirdiğini söyledi ve herkesi “tüm ışıkların ve süslemelerin ötesine bakmaya” ve en muhtaç olanları hatırlamaya çağırdı.

Francis ayrıca, karantina sırasında artan istismara maruz kalan kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, COVID-19 pandemisinden en çok etkilenenler için özellikle dua etti.

Yalnız olan yaşlı yetişkinlerin yanı sıra "kendilerini cömertçe hastaların bakımına adayan" sağlık çalışanları için "teselli ve sıcaklık" için dua etti. Francis, "Yalnızlara sağlık verin ve mevcut sağlık krizinin ve etkilerinin üstesinden gelmek için mümkün olan en iyi yolları aramaya iyi niyetli tüm erkek ve kadınlara ilham verin" dedi.

İtalya Cuma günü üst üste ikinci gün 50.599 yeni vaka ile günlük pandemi rekoru kırdı. 141 kişi daha öldü ve İtalya'nın resmi koronavirüs ölüm bilançosu 136.386'ya ulaştı. Dünya çapında, COVID-19, pandemi ilk kez 2019'un sonlarında patlak verdiğinden bu yana beş milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.