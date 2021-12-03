Yunanistan'da Basın Özgürlüğü Artan Tehdit Altında

Gazetecilerin izlendiği iddiası, “sahte haberleri” yasaklayan muğlak bir yasa dedikleri şey ve Hollandalı bir gazeteciye karşı zorbalık gibi son olaylardan endişe duyan gazetecilere, STK'lara ve gözlemcilere göre, Yunanistan'da basın özgürlüğü giderek daha fazla tehdit altında.

Etkilenenler arasında Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından gözetlendiğine inanan Yunan gazeteci Stavros Malichudis de var.

Malichudis, 14 Kasım'da yayınlanan Yunan gazetesi Efimerida ton Syntakton'un (Editörler Gazetesi) bir güvenlik servisi kaynağından COVID komplo teorisyenlerinin nasıl izlendiğine ilişkin belgeleri sızdırmasından sonra izlendiğini öğrendiğini söyledi.

Makale ayrıca, gazeteciler de dahil olmak üzere göç alanında yer alanların gözetlenmesine de odaklandı. Agence France Presse (AFP) ve Yunan dergisi Solomon için çalışan Malichudis'in adı açıklandı.

Malichudis'in Kos adasındaki bir mülteci kampındaki 12 yaşındaki Suriyeli bir çocukla ilgili bir makale üzerinde çalıştıktan sonra, Fransız gazetesi Le Monde'da resimleri çıkan bir makale üzerinde çalıştıktan sonra gözetim altına alındığı iddia edildi.

Malichudis, Al Jazeera'ya, "Yunanistan'da, basın özgürlüğü söz konusu olduğunda diğer ülkeleri kınamayı seviyoruz ama asla kendi davamıza bakmayız" dedi. “İzleme sorunum ortaya çıktığından beri, yelpazenin her yerinden medyadan gazetecilerden destek mesajları aldım. Ancak çoğu Yunan medyası … bu konuda bir haber bile yapmadı” dedi.

"Müdahaleci, korkutucu ve bence bu buzdağının görünen kısmı."

Hak grupları El Cezire'ye Malichudis'in hikayesinin ülkedeki basın özgürlüğünün endişe verici bir şekilde bozulmasının bir parçası olduğunu söyledi.

17 Kasım'da Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in internette saldırıya uğradıktan, Türk propagandası yapmakla suçlandıktan ve fiziksel saldırıya uğradıktan sonra Yunanistan'ı geçici olarak terk ettiği bildirildi.

Beugel, 9 Kasım'da Atina'da düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i, Avrupa STK'ları tarafından geniş çapta belgelenen sığınmacıların geri itilmesi konusunda yalan söylemekle suçlayarak, hararetli bir tartışmada sorgulamıştı.

Sosyal medyada insanlar, “Mültecilerle birlikte boğulmalıyım, katranlanmayı ve tüylenmeyi hak ediyorum. Yorumların çoğu çok cinsiyetçi. Artık okuyamam," dedi Beugel.

Avrupa Birliği ve Balkanlar Sınır Tanımayan Gazeteciler masasına başkanlık eden Pavol Szalai şunları söyledi: “Yunanistan'da basın özgürlüğü son haftalarda tehlikeli bir dönüş yaptı. Özellikle ulusal ve Avrupa kamuoyunu ilgilendiren bir konu olan göç konusunda çalışan gazeteciler giderek daha fazla tehdit ediliyor.”