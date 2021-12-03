Belarus Göçmenleri Kızdırmak İçin Sahte Hesaplar Kurdu

Facebook'un ana şirketi Meta, Belarus KGB'sini, Belarus ve Polonya sınırında bir göçmen krizini kışkırtmak için gazeteci ve aktivist kılığına giren düzinelerce sahte sosyal medya hesabı kurmasıyla ilişkilendirdi.

Çarşamba günü bir Meta raporu, 41 Facebook hesabını, beş Facebook Grubunu ve dört Instagram hesabını "eşgüdümlü özgün olmayan davranış" politikasını ihlal ettiği için kaldırdığını söyledi.

Sahte profillerin, Polonyalı sınır muhafızlarının göçmenlere ve mültecilere karşı güç ve gözdağı kullandığı iddialarını yaymak da dahil olmak üzere Polonya makamlarının davranışlarını eleştirmek için kullanıldığı belirtildi.

Raporda, "Bu hayali kişiler, Polonya sınır muhafızlarının göçmen haklarını ihlal ettiği iddia edilen resimler ve videolar da dahil olmak üzere İngilizce, Lehçe ve Kürtçe dillerinde Polonya eleştirileri yayınladı ve Polonya'nın göçmenlere yönelik muamelesini diğer ülkelerle karşılaştırdı" dedi.

"Arkasındaki insanlar kimliklerini ve koordinasyonlarını gizlemeye çalışsa da, soruşturmamız Belarus KGB'si ile bağlantılar buldu" dedi.

Belarus KGB'sine yorum için ulaşılamadı.

Facebook, hizmetlerindeki suistimallerle mücadele etmek için düzenleyiciler, kanun koyucular ve çalışanların küresel baskısı altında. Eylül ayında Reuters haber ajansına, ülkelerdeki seçimleri etkileme girişimleri de dahil olmak üzere platformunda belirli zararlı faaliyetlerde bulunan koordineli gerçek kullanıcı hesap gruplarını kapatma konusunda daha agresif davrandığını söyledi

Avrupa Birliği ülkeleri Belarus'u, Batı'nın Minsk'e uyguladığı yaptırımların intikamını almak için Orta Doğu ve Afrika'dan binlerce kişiyi Polonya ve Litvanya'ya geçmeye teşvik ederek bloğun doğu sınırlarında bir göçmen krizi yaratmakla suçladı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko bunu reddediyor ve krizin suçunu AB'ye yükledi.

İnsan hakları grupları, insanlar sınırda dondurucu koşullarda kamp kurarken en az 13 kişinin öldüğünü söylüyor. Belarus sınırındaki üç AB ülkesi, göçmenleri vakalarını bireysel olarak değerlendirmeden veya uluslararası insancıl hukuk kapsamında güvence altına alınan sığınma talebinde bulunmaları için gerçekçi bir şans vermeden geri gönderme yaklaşımlarını savundu.

Meta raporu, şirketin Polonya kaynaklı olduğuna inanılan 31 Facebook hesabını, dört Grubu ve dört Instagram hesabını ayrı ayrı kaldırdığını ve Belarus ve Irak'taki bir kitleye odaklandığını söyledi.

Rapor, hesapları Polonya devletiyle ilişkilendirmedi, ancak bunların insanları AB'ye girmeye çalışmaktan caydırmayı amaçladığını söyledi.

"Bu sahte kişiler, Belarus'tan Polonya'ya gitmeye çalışırken kendi olumsuz deneyimlerini paylaştığını iddia etti ve göçmenlerin Avrupa'daki zor yaşamları hakkında paylaşımlarda bulundu" dedi.

"Polonya'nın göçmen karşıtı katı politikaları ve Polonya'daki göçmen karşıtı neo-Nazi faaliyetleri hakkında da yazılar yayınladılar."