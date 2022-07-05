Vakıfbank 4500 TL ve üzerinde ödeme yapacağını bugün resmi olarak açıkladı.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler artık 4.500 TL ve üzerinde kredi başvurularında gelir belgesi vermeden işlem yapabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de Vakıfbank üzerinden düşüp faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Vakıfbank kredi kampanyasına katılmak için işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken Kredi alacak olan kişilere 2 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların Vakıfbank üzerinden kredi onayı alabilmeleri için banka kredi puanı 100 ve üzerinde olması sigortalılık durumunun ise son işyerinde 6 ay toplamda ise 12 ay olması gerekiyor.

Belirtilen bu şartlara uygun olan emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ihtiyaç kredileri başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi almak için başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemede olarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilirsiniz.

Vakıfbank internet bankacılığı uygulaması kullanarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka hesapları üzerinden almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte VakıfBank'ın internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlarken 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde 24 ay vadeli işlem yapmaktadır. 100.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ise gelir durumu yüksek olması gerekiyor. Bu limitlerdeki kredilerde en fazla 12 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz.