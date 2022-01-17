Yunanistan Aşısız Yaşlıları Aylık Para Cezasıyla Cezalandırıyor

Kapsam, Avrupa Birliği ortalamasının altında kalırken, enfeksiyonlarda son zamanlarda görülen bir artış hastaneleri baskı altına aldığından, Yunanistan 60 yaş üstü insanlar için aşı zorunluluğu getirdi.

Aşı yaptırmayan yaşlılar, Ocak ayında 50 avro (57 dolar) para cezasıyla başlayan ve ardından aylık 100 avro (114 dolar) para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yunanistan'ın 10.7 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte ikisi şu anda tam olarak aşılanmıştır - AB ortalaması yüzde 70'in biraz üzerindedir.

Omicron varyantının yakın zamanda yayılmasının ardından ölüm ve günlük hastaneye yatış oranı arttı, ancak YBÜ kapasitesi üzerindeki baskı biraz azaldı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, devlet hastanelerinin finansmanına yardımcı olmak için kullanılacak para ile vergi dairesi aracılığıyla para cezalarının toplanacağını söyledi.

Plevris, Pazar günü özel Open TV'ye verdiği demeçte, "Yaş faktörü, halk sağlığı hizmeti üzerindeki etkisi nedeniyle önemlidir."

Geçen yıl sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi. 1 Şubat'tan itibaren, yetişkinler için aşı sertifikaları, sahibine bir destekleyici aşı yapılmadığı takdirde yedi ay sonra sona erecektir.

Yeni enfeksiyonlar Ocak ayı başlarında keskin bir şekilde arttı ve geçen hafta hafifledi.

60 yaş üstü için görev süresi Aralık ayı sonunda açıklandı ve hükümet verilerine göre, önlemin hedeflediği 530.000 kişinin yaklaşık yüzde 41,5'i şimdi tam olarak aşılandı.

ABD merkezli Nüfus Referans Bürosu'na göre, Yunanistan 65 yaş ve üstü sakinlerin payına göre ölçülen dünyanın en yaşlı yedinci nüfusuna sahip.