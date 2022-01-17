İngiltere, Göçmen Tekne Geçişlerini Durdurmakla Orduyu Görevlendirecek

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, İngiltere Kraliyet Donanması, İngiliz Kanalı üzerinden ülke kıyılarına gelen göçmen ve mültecileri taşıyan tekneleri durdurma çabalarından, güç durumdaki Başbakan Boris Johnson tarafından imzalanan planlara göre görevlendirilecek.

Birkaç İngiliz medya kuruluşunun Pazartesi günü bildirdiğine göre, Savunma Bakanlığı haftalar içinde operasyonun komutasını İngiltere'nin Sınır Kuvvetleri teşkilatından devralacak. Sınır Gücü, Birleşik Krallık'ın İçişleri Bakanlığı departmanında yer almaktadır.

Bakanlık, yetkililerin geçen yıl Fransa'dan İngiltere'ye tekneyle ulaşan insan sayısındaki artışın ardından daha fazla geçişi önlemek için "her yolu" araştırdıklarını söyledi.

Yolculuğu yapanların çoğu, bunu bazen ölümcül sonuçlarla, güvensiz, aşırı kalabalık gemilerde ve tehlikeli koşullarda yaptı.

Kasım ayında, en az 27 kişi geçiş girişiminde bulunurken teknelerinin havası inip battığında öldü ve bu, Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen göçmen ve mültecilerin dahil olduğu kayıtlardaki en büyük felaket oldu.

Savunma bakanlığı sözcüsü El Cezire'ye e-posta yoluyla gönderilen bir bildiride, "Kabul edilemez sayıda insan tehlikeli Kanal geçişlerini yapmaya devam ediyor ve geçen Kasım'daki trajik ölümler, onları durdurma ihtiyacının en güçlü hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor" dedi.

BBC tarafından derlenen rakamlara göre, 2021'de en az 28.431 göçmen ve mülteci geçiş yaptı, bu rakam bir önceki yıla göre üç kattan fazla bir artış.

Yeni stratejinin nasıl işleyeceğine dair daha ayrıntılı bilgi henüz ortaya çıkmamıştı.

Ancak Birleşik Krallık gazetesi The Times, adı açıklanmayan hükümet kaynaklarına atıfta bulunarak, yetkililerin "gemilerin yasadışı yollardan Birleşik Krallık kıyılarına inmemesini" sağlamak için istekli olduklarını bildirdi.

Gazete ayrıca, insanları Kanal geçişini denemekten caydırmak için daha geniş bir girişimin parçası olarak sığınmacıları Gana ve Ruanda gibi ülkelere işleme ve yeniden yerleştirme için gönderme planlarının hazırlandığını söyledi.

Önerileri, koronavirüs pandemisi sırasında kendisi, personeli ve diğer hükümet yetkililerinin dahil olduğu bir dizi tecrit ihlali iddiasıyla istifa etmesi için artan baskıyla karşı karşıya olduğu için Johnson tarafından hazırlanan bir “popülist duyurular dizisinden” biri olarak nitelendirdi.

Eleştirmenler, başbakanı geleceği hakkındaki öfkeden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin gölge içişleri sekreteri Yvette Cooper, Johnson'ın "içinde bulunduğu toplam karmaşadan uzaklaşmak için manşetleri" takip ettiğini söyledi.

Hükümetin, can kaybını ve suç çetelerinin tehlikeli Kanal geçişlerinden kazanç sağlamasını durdurmak için Fransa ile gerekli olan ciddi ve pratik çalışmayı yürütmede başarısız olduğunu söyledi. Cooper, "Bu ciddi sorunu çözmek için çok çalışmak yerine defalarca manşetlere çıktılar" diye ekledi.