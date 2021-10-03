Yunanistan, Afganistan'dan Kontrolsüz Göçmen Akışlarına 'İzin Vermeyecek'

Yunanistan, Türkiye sınırına yakın yeni bir göçmen kampını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, 2015 yılında Suriyelilerin ülkeye giriş şekliyle Afganistan'dan kontrolsüz bir mülteci akınına izin vermeyeceğini söyledi.

Kyriakos Mitsotakis, altı hafta önce Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra çok sayıda Afgan'ın ülkesine girmesine izin vermeyeceğinin bir başka sinyalini vererek, "2015'te gördüğümüze benzer kontrolsüz göç akışlarını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Geçen ay Yunanistan, Türkiye yakınlarındaki Samos adasında dikenli tellerle çevrili geniş bir tesis olan 37 milyon sterlinlik AB fonlu bir kamp açtı.

Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde de 25 millik çit ördü. Aile evlerini ve yatakhanelerini oluşturan klimalı konteynırların bulunduğu yeni kamp, ​​başvuruları işlenirken 3.000 kişiyi geçici olarak barındırmayı amaçlıyor.

Afganistan, Suriye ve Afrika ülkelerinden yaklaşık 300 kişi milliyetlerine göre mahallelerde ikamet ediyor. Üssünde ayrıca basketbol sahaları ve oyun alanları bulunmaktadır. Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar – MSF – tıbbi yardım grubu şunları söyledi: “Bu yeni merkezin Avrupa Birliği'nde koruma arayan insanları yalnızca daha fazla insanlıktan çıkaracağı ve marjinalleştireceğinden şüphe yok.

“Askeri sınıf dikenli tel çitler ve gelişmiş gözetleme sistemleri ile gelen bu tesisin inşası için milyonlarca avro harcandı. “Sığınma başvurularının toplu olarak reddedilmesine ek olarak, bu yeni merkez, mültecilerin tamamen reddedildiğinin ve sığınma talep etme haklarının başka bir simgesidir.”

Yunanistan'da, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi, çoğu Suriyeli yaklaşık bir milyon sığınmacının Türkiye'den Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya kaçtığı 2015 yılının tekrarı korkusunu beraberinde getirdi.

Ancak Mitsotakis, Atina'nın Perşembe günü 26 Afgan kadın avukat ve hakim ile ailelerini ağırladığını, ancak bu tür davaların istisna olacağını söyledi. “Çekici bir faktör olarak algılanamazlar.” Afganistan ekonomik krize sürüklendi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni haftalar içinde yaygın bir açlık konusunda uyarmaya sevk etti.

Yeni Samos kampını ziyaret etmeden önce, Bay Mitsotakis adanın eski Vathy kampından yerel yetkililere hitap etti - bir zamanlar aşırı kalabalık, fare istilasına uğramış 7.000 kişilik bir çadır kent, “utanç kampı” ve “insanlık onuruna bir rezalet” olarak nitelendirdi.

Hükümet, Türkiye'ye yakın diğer adalarda daha güvenli konaklama sağlayacaklarını söyleyerek daha fazla sığınma tesisi planlıyor. Başbakan, hükümetinin göç politikasının göçmen kaçakçılığı ağlarını “ezdiğini” söyledi. Miçotakis, "Kaçakçılara ve onların müşterilerine Ege'de tehlikeli bir yolculuğa çıkmanın muhtemelen bir para israfı olduğuna dair bir mesaj göndermede başarılı olduk" dedi.