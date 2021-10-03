Çin İnternet Devlerinin Siyasi Kontrolünü Sıkılaştırıyor

Çin'in internet endüstrileri, yirmi yıl boyunca çok az düzenlemeyle geliştikten sonra, iktidardaki Komünist Parti tarafından daha sıkı bir kontrolle ve teknoloji emelleri, sosyal refah ve propaganda için ödeme baskısı ile karşı karşıya.

İktidardaki Komünist Parti, Çin'in internet devleri üzerindeki siyasi kontrolünü sıkılaştırıyor ve ABD ve Avrupa teknolojisine olan bağımlılığı azaltma emellerini ödemek için onların servetlerini kullanıyor.

2020'nin sonlarında başlayan anti-tekel ve veri güvenliği kısıtlamaları, yirmi yıldır çok az düzenlemeyle gelişen sektörü sarstı. Yatırımcı endişeleri, e-ticaret platformu Alibaba oyunları ve sosyal medya operatörü Tencent ve diğer teknoloji devlerinin toplam piyasa değerinden 1,3 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.

Parti, tekel karşıtı yaptırımların 2025 yılına kadar bir öncelik olacağını söylüyor. Rekabetin iş yaratmaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye yardımcı olacağını söylüyor.

İş adamları, avukatlar ve ekonomistler, Başkan Xi Jinping'in hükümetinin ekonomik büyüme zarar görse bile rotasını sürdürmesinin muhtemel göründüğünü söylüyor. Capital Economics'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, "Bu şirketler inovasyonda sektörlerinde dünya lideridir ve yine de liderlik hepsini ezmeye isteklidir" dedi.

Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda Çinli bir siyaset uzmanı olan Steve Tsang, baskıların Xi'nin partinin ekonomik ve sosyal kalkınmaya öncülük etme "orijinal misyonunu" canlandırmaya yönelik kamuoyu vurgusunu yansıttığını söyledi. Beklendiği gibi, parti lideri olarak üçüncü beş yıllık bir dönemi sürdürmesi halinde, bunun Xi'ye siyasi olarak da yardımcı olabileceğini söyledi.

Hukuk firması WilmerHale'in Pekin ofisi başkanı Lester Ross, Çinli liderlerin ekonominin doğrudan kontrolünü yeniden empoze etmek istemediklerini, ancak özel sektör şirketlerinin iktidar partisi planlarıyla uyumlu olmasını istediklerini söyledi.

Ross, "Endişelendikleri şey, şirketlerin çok büyük ve partiden çok bağımsız hale gelmesidir" dedi.

Çinli internet şirketleri ve Alibaba Group'tan Jack Ma ve Tencent Holdings'ten Pony Ma dahil olmak üzere milyarder kurucuları, son yirmi yılın en büyük küresel başarı öyküleri arasında yer alıyor. Alibaba en büyük e-ticaret şirketidir, Tencent ise popüler WeChat mesajlaşma hizmetini işletir.

Ancak parti planları robotları, çipleri ve diğer donanımları vurgular, bu nedenle bu şirketler, milyarlarca doları bunlara kaydırarak sadakatlerini göstermek için acele ediyorlar. İktidar partisinin kampanyası, dünyanın ayrışabileceği veya uyumsuz teknolojiyle ayrı pazarlara bölünebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Çin'den gelen ürünler Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da çalışmaz ve bunun tersi de geçerlidir. Yenilik ve verimlilik zarar görecektir.