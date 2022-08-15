Spor ayakkabı, erkek giyim ürünleri içinde en çok tercih edilen öğelerden biri. Hem klasik hem de spor giyim tarzına hitap eden, günlük planların yanı sıra iş, okul ya da seyahatte de keyifle tercih edilebilen spor ayakkabılar 4 mevsim tercih ediliyor. Bununla birlikte, spor ayakkabılarda en iyi deneyimi yaşamak adına, doğru özellikler barındırıyor olması çok önemli. Erkek spor ayakkabı nasıl seçilir sorusunun yanıtları ise şu şekilde sıralanabilir…

Ayak yapısı ile uygun model seçilmeli

Spor ayakkabı seçiminde, ilk dikkat edilecek konu ayak yapısı ile uyumlu bir model satın almak. Ayak yapıları farklı seçenekler barındırıyor ve ayak şekilleri içinde, taban yapıları farklılık gösterebiliyor. Düz taban ya da çukur tabanın yanı sıra, normal taban içeren ayaklara uygun bir model bulmak konforlu bir deneyim sunacaktır. Ortopedik problemler içinde yer alan topuk dikeni gibi sorunlar söz konusu ise, ayakkabı tabanının yumuşak olması, buna ek olarak silikon taban desteği de gerekebilir. Bu özelliklere ek olarak ayakkabının, ayak numarası ile uyumlu olması gerekiyor.

Nefes alan yapı

Yoğun bir gün içinde, binlerce adım atılıyor ve vücudun tüm ağırlığı, basıncı ayaklara biniyor. Bu anlamda, doğru bir spor ayakkabı seçimi günlük fiziksel aktivitelerde her anlamda konforu ifade ediyor. Hem yaz hem de kış dönemlerinde, iyi bir deneyim elde etmek adına spor ayakkabı seçimi çok önemli. Spor ayakkabıların hava alan yapıda olması, ayak sağlığında önemli bir etken. Nefes almayan bir ayakkabı, ayakta kötü koku ve farklı problemlere yol açabilir. Hava alan yapıda tasarlanmış spor ayakkabı modelleri ise, kötü koku ve diğer problemlere karşı oldukça önemli bir avantaj sunuyor.

Genişlik

Spor ayakkabılarda herkesin aradığı temel kriter rahatlık, bu durum hem taban ve topuk yapısı, hem de ayakkabının ideal tasarım yapısına sahip olması ile avantaj yaratabiliyor. Spor ayakkabıların ideal genişlik sağlaması, herkes açısından önemli. Bir ayakkabı her şeyden önce bilek yapısını rahat hissettirmeli ve hareket kabiliyeti sağlamalıdır. Erkek spor ayakkabılarda diğer bir kriter de, burun kısmının ideal bir alan sunması ve ayak parmaklarını rahat ettirmesidir. Genel olarak, burun kısmında 1 santimetrelik bir genişlik iyi bir ortopedik deneyim sunması açısından tercih edilmektedir.