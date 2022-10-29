Yılbaşında cepler dolacak Emekliye 5000 memura 10000 TL Zam! Erdoğan Açıkladı

Yeni yıla çok az bir süre kala memur ve emekli maaşları geçtiğimiz gün yeni açıklanan enflasyon verilerine göre tekrardan güncelleniyor. Enflasyon oranlarının her geçen gün artış göstermesi ile birlikte enflasyon oranları yüzde 50 oranına dayandı. Son günlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde enflasyon artışı ile beraber ocak zammı hesaplamaları da yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Ocak zammı verileri hakkında bilgilendirici açıklamalar yapan hizmet olanaklarını ve koşullarını genişleten bakanlık harekete geçerek emeklilere bu sene dev zam yapma kararı aldı. Emekliye 5000 Memura 10000 lira zam geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıla çok az bir süre kala milyonlarca emekli ve memuru çok yakından ilgilendiren ve aynı zamanda çok merak edilen konuya ilişkin açıklama yaptı.İşte yeni yılda memura, emekliye yapılacak olan zamlar belli oldu.

Emeklilere yapılacak olan zam ile birlikte yeni yapılacak olan zamla beraber emeklilerin maaşları 5000 bin lira bandına yükselmiş olacak. Emekliler bu süreçte avantajlı bir hizmet standartlarından yararlanma fırsatlarına sahip oluyorlar. Memurlara yapılacak olan zam oranları da yavaş yavaş kesinleşmeye başladı. Memurlara yapılacak olan zam oranlarının yeni güncelleme ile birlikte 10 bin lira düzeyine ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından zam haberlerinin doğrulanmasının ardından kişilerde heyecanlı bir hava hakim oldu. Bu haberin uygulamaya geçilmesi için tüm emekliler ve memurlar beklemede.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda güçlü Türkiye ekonomisine vurgu yaptı. Güçlü Türkiye hedefi kapsamında emekli ve memur maaşlarının düzenleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda hizmet olanaklarını genişleterek ayrıcalıklı bir hizmet döngüsü sunmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda ilerleyen zamanlarda bahsi geçen zamların hem memur hem de emekli aylığına yansıması bekleniliyor. Emeklilere yapılacak olan yeni zam oranının yüzde 35 olarak kabul görmesi emeklileri mutlu eden gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni yıla az bir süre kala memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı büyük bir merakla bekleniliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonucunda maaşlara ilişkin merak edilen detaylar biraz daha aydınlandı. Yetkili kişiler tarafından yapılacak olan yeni açıklamalarla emeklilerin ve memurların rahat bir nefes alacağı günler bekleniyor.

Emekliler yeni zam oranları ile birlikte yeni yılda biraz daha rahat nefes almayı umuyor. Memurlara yapılacak olan maaş olanakları da son günlerde yapılan güncellemeler ile birlikte memurların daha rahat geçinebilmesi hedefleniliyor. Böylelikle memur maaşları da bu kapsamda en düşük 10 bin lira olması planlanılırken en yüksek zam oranının ise 15 bin lira olacağı belirtildi.Emekli ve memur aylığına yapılan yüksek zam ile ilerleyen günlerde enflasyona ve artan zamlara karşı çok daha güçlü bir şekilde durabilmesi hedefleniliyor.