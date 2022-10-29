ING ve Denizbank’tan Başvuru Yapanlara Para Yağacak! 5000 ila 7500 TL Nakit Avans Şansı

Nakit avansa sıkıştığımızda ilk akla gelen seçeneklerden biri olan bankalar her zaman müşterilerinin yanında ve müşterilerine özel olarak avantajlar sağlıyor. Bu konuda özellikle hesaplama araçları kredi kullanmak isteyen kişiler tarafından sık sık kullanırken ING ve Denizbank’ın nakit avans ödemesi yapacağı öğrenildi. Yazımızın içerisinde tüm bankaların ihtiyaç kredisi tekliflerine 12 aylık vade ile kapsamlı bir şekilde yer aldı. TEB, QNB Finansbank, Yapıkredi, İşbankası, Akbank nakit avans faiz oranları, yıllık maliyet oranı ve merak edilen aylık taksit oranı merak ediliyor. İşte TEB, QNB Finansbank, Yapıkredi, İşbankası, Akbank müşterilerine özel olarak sunulan birbirinden avantajlı kredi fırsatları haberimizde. İşte merak edilen detaylar haberimizde.

5000 ila 7500 Türk lirası nakit avans şansı doğuyor. ING Denizbank’tan başvuran kişilerin yüzü gülecek. İhtiyaç kredileri her dönem olduğu gibi son zamanlarda da oldukça revaçta oluyor. Eşya, teknolojik alet ya da borç ödemesi için çekilen kredilerin faiz oranları bazı dönemlerde artarken bazı dönemlerde ise düşebiliyor, krediler dönem dönem değişebiliyor. Bu doğrultuda merak edenler ve nakit ihtiyacı bulunan kişiler için ihtiyaç kredisi faiz oranlarını tek tek siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.Banka kredi faiz oranlarını ve merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz. TEB, QNB Finansbank, Yapıkredi, İşbankası, Akbank nakit avans faiz oranları, yıllık maliyet oranı ve merak edilen aylık taksit oranı merak ediliyor. İşte TEB, QNB Finansbank, Yapıkredi, İşbankası, Akbank nakit avansına dair merak edilen detaylar haberinde.

Hesaplamalar 6 ile 12 Ay Vadeyle Yapılmıştır.

TEB

Toplam Maliyet

8.574 Türk lirası

TEB Bankasının Faiz Oranı yüzde 1,64

Yıllık maliyet oranı ise yüzde 28,81

Aylık Taksit miktarı ise 711 lira olarak hesaplanmıştır.

QNB FİNANSBANK

Toplam Maliyet 8.641 lirası, Faiz oranı ise yüzde 1,74

Yıllık maliyet oranı yüzde 30,76 olurken aylık taksit tutarı ise 717 lira ödenmesi gerekiyor.

TEB

Toplam Maliyet 8.574 lira

Faiz Oranı ise yüzde 1,64

Yıllık maliyet oranı hesaplandığında yüzde 28,81

Aylık Taksit tutarı 711 lira ödenmesi gerekiyor.

YAPI KREDİ

Toplam Maliyet 9.587 lira

Faiz Oranı ise yüzde 3,14

Yıllık maliyet oranı yüzde 60,38

Aylık taksit tutarı 796 lira ödenmesi gerekiyor.

İŞ BANKASI

Toplam Maliyet 8.846 lira

Faiz Oranı yüzde 2,05

Yıllık maliyet oranı yüzde 36,85 olarak belirlenirken

Aylık taksit tutarı 734 lira ödenmesi gerekiyor.

AKBANK

Toplam Maliyet 9.007 lira, faiz oranı ise yüzde 2,29 olarak belirlendi.

Yıllık maliyet oranı yüzde 41,74, aylık taksit tutarı ise 747 lira olarak ödenmesi gerekiyor.